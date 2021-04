Pišek: Čovjek koji je odgovoran za njegovu smrt je osuđen, ali moju bol ništa ne može kompenzirati

Sedam godina voditeljica Nikolina Ristović vodila je pravnu bitku protiv nekadašnjeg susjeda Amira Isajbegovića čiji su njemački ovčari 2013. godine napali njezina dva ljubimca. Nikolinin pas Tyson tada je od zadobivenih ozljeda uginuo, a sada je konačno donesena presuda u ovom slučaju. Nikolina se tim povodom oglasila na Instagramu uz fotografiju na kojoj drži urnu svog psa.

- Ovo je Tyson. Moj mali pas koji je umro prije sedam godina. Znam da nekima izgleda bizarno da ga držim u ruci, ali istina je da nisam mogla podnijeti pomisao da ga fizički odrstanim iz naših života nakon devet godina koje smo proveli zajedno. I konačno je donesena presuda za njegovu smrt. Nakon 7 godina. Čovjek koji je odgovoran za njegovu smrt, koji je godinama terorizirao cijelo naselje neodgovornim držanjem i uzgojem nesocijaliziranih njemačkih ovčara u garaži, Amir Isajbegović, je osuđen. - napisala je i nastavila:

Foto: Instagram

- Za mene sramotno malo, jer moju bol i bol moje porodice ništa ne može kompenzirati. Malo, jer nije dokazana uzgojna vrijednost psa. Jer ga nisam dala na obdukciju. Jer bi ga tada “humano zbrinuli” u nekoj spalionici strvina. Jer njegova probijena pluća, osam smrskanih rebara, nagnječeno srce i tri slomljena kralješka nisu bila dovoljan dokaz da je umro od nasilne smrti. I sad dok pišem, plačem. Čekao me je da me posljednji put vidi, zamahnuo repom i umro. Spavaj mirno, mali psu. Rekla sam ti da pravda pobjeđuje.

Kad tad. I da nisi otišao uzalud. Travno je sad mirno. Nema ih više. I javite mi neku udrugu kojoj je pomoć prijeko potrebna.

Ti novci od presude su samo za to.

