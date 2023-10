Pieru gorjelo tijesto u pećnici i karamela na štednjaku i ispao je: Krivo mi je zbog takve greške

Zadnje mjesto na ljestvici ocijenjenih jela u eliminacijskom izazovu ujedno znači i posljednje kuhanje u MasterChef kuhinji. Upravo je tako ovoga puta bilo za Piera. U replici slatkog engleskog pudinga prvo je stavio previše smjese za tijesto u kalup, pa se u jednom trenutku ono počelo prelijevati i kapati iz kalupa. Brzo je jedan dio isuo u sudoper, no drugi dio mu je kapao na vrata štednjaka, pa je tijekom pečenja zagorio i proširio miris zagorenog cijelom MasterChef kuhinjom. To nije bio kraj gorenju na njegovoj radnoj jedinici.

Kasnije mu je zagorio i karamel na štednjaku koji je stoga bio gorak kad je svoj tanjur donio pred žiri. Još dok je pekao tijesto, Stjepan je primijetio da je pećnica Pieru umjesto na 160, uključena na 175 stupnjeva. Odmah uz njegovo loše jelo, bilo je Kristinino. Još u prvoj fazi izazova Kristina je pokazala da ne zna što radi. „Od cijele brzine i želje da to što prije napravim, sam napravila cirkus“, komentirala je Kristina svoje odvajanje žutanjaka od bjelanjaka tijekom koje je sve ljuske odlučila ostaviti u zdjeli s bjelanjcima.

Tijekom te prve faze, svi su se nadali mjestu na galeriji. „Stojim iza svoje kreme, radio sam točno što sam trebao“, rekao je Miroslav te dodao da je stres test lutrija. Najbolju kremu na kraju je napravio upravo on, pa je ostatak stres testa pratio s ostalim natjecateljima na galeriji. Sarah kao vlasnica imuniteta mogla ga je nekome dati, ali ga je zadržala za sebe.

„Desert ne izgleda zahtjevno izgledom, zato mislim da će se trebati više potruditi“, rekao je Dominik kad su natjecatelji probali slasticu koju su morali replicirati. Saznali su i da će na tanjur, osim zadanog jela, morati staviti i svoju varijantu topljenog šećera. Osim toga, šok im je bio i to da nemaju pomoćnika, no mogli su im pomagati svi s galerije što je stvorilo pravu kakofoniju.

„Iz naše perspektive je izgledalo da 10 minuta samo sjeckaju datulje. Kao da su bili uspavani“, rekla je Lara. Kad je žiri shvatio da kandidati ovim tempom neće uspjeti ispeći tijesto na vrijeme, Damir ih je krenuo bodriti i davati korisne savjete za ubrzanje. Najbolji desert na kraju su napravili Dominik i Mateja. „Ponosan sam na sebe i vidio sam da je žiri primijetio moj trud“, kazao je Dominik.

Piero i Kristina jedini nisu stavili datulje, koje su bile obavezne, na svoj desert. Kod Kristinine dekoracije šećer se nije do kraja rastopio, a Pierov je bio previše na vatri zbog čega je bio gorak, što ga je na kraju i koštalo njegovog mjesta u MasterChef kuhinji. „Krivo mi je zbog takve greške. No jako sam zahvalan i drago mi je što sam stigao do ovdje. Sve je kako treba biti. Falit će mi učenje i toliko različitih ljudi, adrenalin“, rekao je za kraj.

