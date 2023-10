Hauser o vezi s Jelenom Rozgom: 'Živcirali su me tračevi da smo oboje gej, to je bila prava ljubav'

Stjepan Hauser sudjelovao je u emisiji Roberta Knjaza ''Knjazalište'' koja se prikazuje na HRT-u. Tamo je komentirao i odnos s Jelenom Rozgom.

"Suradnja s njom bila je fenomenalna, trajala je dvije godine. Prekrasan period mog života i uvijek ću našu suradnju imati u lijepom sjećanju. Upoznali smo se u West Innu, bio je Miss Universe. Ja sam tamo išao gledati misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. I tako je sve krenulo", rekao je.

Hauser je dodao i da su ga živcirali tračevi koji su kružili, pričalo se naime, da su oboje gej. "To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. Jer je to bila prava ljubav, živjeli smo skupa dvije godine", kazao je. Inače, diljem Europe ne jenjava pomama za koncertima našeg violončelista Hausera, a dokaz tome su rasprodane arene u svim gradovima u kojima nastupa.

„Rebel with a Cello“ prva je samostalna turneja poznatog glazbenika, a dosad je Hausera pokorio Prag, Budimpeštu, Yerevan, Bar, Atenu, Limassol, Bordeaux, Barcelonu, Madrid, Lisabon, Dijon i Zurich. Sa svakog koncerta dolaze isti kadrovi – dupkom pune dvorane i publika koja s oduševljenjem uživa u fantastičnom nastupu svojeg omiljenog glazbenika.

Uz pomno odabran repertoar, Hausera je okupljene poveo na čarobno glazbeno putovanje, podijeljeno u nekoliko setova: od klasične i filmske glazbe pa sve do rocka i latino ritmova koji su publiku dignuli na noge. Na svakom koncertu Hauser atmosferu začini dodatnim spuštanjem među publiku, na veliku radost mnogobrojnih obožavateljica. Posebice je magično bilo u Madridu, a u publici je bio i maestro Placido Domingo, koji je došao uživati u Hauserovim muzičkim bravurama.

Hausera nastavlja svoju turneju Starim Kontinentom, a sljedeći na redu su Rim, Milan, Firenza, Jesolo. Dana 25. listopada buntovnik s čelom dolazi u zagrebačku Arenu, gdje će domaća publika moći uživati u fantastičnom audio-vizualnom showu.

