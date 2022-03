Phil Collins više ne može stajati na nogama, oprostio se od publike: Više od ovog jednostavno ne ide

U berlinskoj Areni Mercedes Benz Phil Collins i grupa Genesis koncertom su se oprostili od svoje publike i više neće nastupati.

- Za mene su ovo zadnji nastupi, više od ovog jednostavno ne ide - s tugom u glasu je rekao 71-godišnji Collins koji je i ovaj koncert kao i zadnjih nekoliko odradio sjedeći jer mu je zdravlje narušeno. Glazbenik je 2009. i 2015. godine operirao leđa, a poslije zahvata izgubio je osjećaj u lijevoj nozi zbog oštećenja živaca. Prije više od dvadeset godina je oglušio na lijevo uho, a ima i dislocirani kralježak u vratu koji mu pritišće živce zbog čega ima nepodnošljive bolove u rukama. Zbog toga je sve više koristio štap dok je hodao, a u zadnje vrijeme više nije mogao u ruci držati ni palice za bubanj i odlučio je kako je vrijeme da se pozdravi od nastupa.

Publici je otpjevao neke od najvećih hitova poput 'Behind The Lines', 'Duke's End', 'Mama', 'Follow You Follow Me' i 'Invisible Touch'... U zadnja dva desetljeća iskušao je brojne metode kojima je pokušao oporaviti svoje tijelo i poboljšati zdravstveno stanje ali ništa nije značajno urodilo plodom.

- Teško mi to pada, jako me frustrira jer bih volio da mogu stajati dok nastupam. Jedva mogu držati štapiće u rukama, dakle postoje određene zdravstvene teškoće koje mi to otežavaju - izjavio je prije nekoliko mjeseci kada je počeo završnu turneju s kojom se odlučio oprostiti od publike.

VIDEO Valentina Baus i Dino Goleš nominirani su za Večernjakovu ružu: "Stvarno nismo očekivali nominaciju"