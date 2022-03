Marijana Mikulić: 'Danas je dan kada se osjećam kao promašaj od majke jer nisam tristo posto na dispoziciji'

Glumica Marijana Mikulić (40) često s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života. Prošle je godine na Instagramu otvoreno progovorila o poteškoćama u razvoju i govoru s kojima se bori njezin sin Jakov i bez dlake na jeziku progovara o onome što je smeta. Marijana je sada s pratiteljima podijelila kako je provela dan, ali i pozvala sve mame da pronađu svoj ''ispušni ventil'' i naprave pauzu.

-Danas je taj dan. Dan kada se osjećam kao promašaj od majke, jer nisam čitala slikovnice i predano se igrala s njima, nego sam pola dana na mobitelu/laptopu, a oni pred televizijom. Dan kada govorim ''danas ništa nisam napravila''. Istina, skuhala sam ručak, i imala sto mailova za odgovoriti, i dok je mali (tri sata) u vrtiću bila na dva sastanka. Ali ''danas nisam ništa'' jer nisam svom milom potomstvu bila tristo posto na dispoziciji- započela je Marijana pa otkrila kako je dan provela s ''još jednom'' koja nije napravila ništa osim ručka.

-Da operem grižnju savjesti, kada sam konačno gotova sa poslom, idemo u parkić. Strgana sastajem se s još jednom koja "danas nije ništa" osim ručka i posla. Ona dolazi s dvoje, ja s jednim koji trči za troje. I ne, nije nas sram što sjedimo u ograđenom parku, i dok oni jure tko da nema sutra (a možda i nema) mi pijemo kavu i ćiburimo. Smijemo se uglas našim podočnjacima od neprospavanih noći, a tuluma ni za lijeka- dodala je glumica.

-Sigurna sam da nismo zbog toga ništa lošije mame od one tamo ful angažirane, koja svoje milo malo prati u stopu. Trebala nam je ova kava. I ako treba i tebi, uzmi si ju, kavu, pauzu, što god ti pomaže da se osjećaš bolje. Jer kad se ti osjećaš bolje, bit ćeš bolja i onima za koje tvrdiš da su ti najbitniji. Ne kaže se u avionu uzalud u avionu da sebi prvo stavite maske, jer ako se vi srušite, tko će pomoći ovima oko vas. Super si i kad si strgana, umorna, neraspoložena. Ali, ako ikako možeš, nađi si ispušni ventil! I ne osjećaj se loše što ga trebaš. Vjeruj mi, ove koje tvrde da sve mogu i stignu i da im nikada ne dođe kazaljka u crveno- ili lažu ili imaju dobru pomoć. Kad si strgan nisi svoj, ili tako nešto. Take a break, and cheers!!- zaključila je Marijana.

U njenim riječima pronašle su se i brojne pratiteljice koje su joj poručile kako jednostavno obožavaju ovakve iskrene objave.

"Hvala na ovoj objavi, evo još jedne koja danas nije ništa", "Sve je istina što ste napisali, bravo", "Jednostavno iskrena", "Hvala", "Potpisujem", pisale su pratiteljice.

