Petar Grašo otkrio lijepe vijesti! Sa suprugom Hanom očekuje drugo dijete

Lijepe vijesti stižu iz obitelji Grašo! Naime, glazbenici Petar Grašo i Hana Huljić Grašo postat će roditelji po drugi put, a ove vijesti potvrdio je Petar u telefonskom razgovoru za IN magazin. Bračni par koji je sudbonosno 'da' izgovorio u veljači 2022. godine već ima djevojčicu Albu, a termin poroda kao ni spol djeteta nisu otkrili.

GALERIJA Vjenčanje Petra Graše i Hane Huljić

Inače, Hana je prije nekoliko dana u ovoj emisiji govorila o radosti koje je Alba unijela u njihove živote. - Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život - ispričala je Hana. Dodala je kako su joj bake uvijek na raspolaganju i uskaču oko Albe, a naglasila je i kako je temelj njihove obitelji ljubav između Petra i nje.

- To da dijete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam sretna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmijeh - rekla je Hana. Hana i Petar svoju ljubav su držali u tajnosti do listopada 2021. godine kada su prvi put snimljeni zajedno u šetnji centrom Zagreba, a ubrzo nakon toga Hana se i preselila kod Petra.

- Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti. - iskreno nam je rekao Grašo svojedobno.

VIDEO Jurica Pađen otkrio koji ga je političar branio od obožavateljica