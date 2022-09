Pedro Soltz posjetio je 'plavi raj' u Brazilu: 'Otočje je čista i sirova priroda kojoj su se ljudi prilagodili, a ne obrnuto'

Nazivaju ga plavim rajem i jednim od najljepših mjesta na svijetu. Arhipelag Fernando de Noronha je među najpopularnijim brazilskim turističkim odredištima te dio UNESCO-ove liste Svjetske baštine, a smješten je oko 400 kilometara sjeveroistočno od brazilske obale. Ovaj ''raj na zemlji'', kako ga često nazivaju, posjetio je i brazilski maneken i hrvatski zet Pedro Soltz koji se prisjetio svog putovanja na jedno od najljepših mjesta svoje domovine, a svojim pričama i fotografijama barem nas je u mislima odveo na ovaj istinu bajkoviti otok.

- Mjesto se nalazi u Atlantskom oceanu i dio je države Pernambuco, Brazil. Ime je dobio po najvećem otoku te je jedna od najljepših regija u Brazilu. Moram priznati kako je to i jedno od najljepših mjesta koje sam posjetio. Arhipelag Ferdinando de Noronha je i zaštićen i zanimljivo je kako je upravo zbog očuvanja prirode broj ljudi koji posjećuju ovo mjesto ograničen - govori nam Pedro te otkriva neke manje poznate detalje o otoku, a posebno ga je oduševila činjenica da je otok mjesto gdje su se ljudi prilagodili prirodi, a ne priroda ljudima.

Foto: Privatna arhiva

- Ono što je meni bilo najzanimljivije je činjenica kako je to otočje čista i sirova priroda kojoj su se ljudi prilagodili. a ne obrnuto. Nema previše cesta, ima samo nekoliko hotelskih smještaja, koji su više kao neke kućice, i par restorana. Od plivanja sa morskim psima, ronjenja i surfanju na valovima, preko gledanja delfina i istraživanja svih kutaka prirodnih ljepota, pa do uživanja u hrani. Ljepota otočja je ipak u samoj prirodni, a ne u popratnim sadržajima.

Putovanje do otoka za Pedra je bilo izuzetno naporno budući da je krenuo iz New Yorka te je zbog izgubljene prtljage propustio nekoliko letova, no kako kaže, isplatilo se.

- Plaže koje sam otkrio u Fernando de Noronhi bez sumnje su ostavile najveći dojam na mene. I obalni i morski život, koji se lako može vidjeti uz pomoć samo osnovne opreme za ronjenje. Dugo sam želio posjetiti Fernando de Noronhu i nisam mogao biti sretniji kad sam konačno stigao. To je doslovno "raj" - prisjeća se Soltz te u maniri pravog turističkog vodiča otkriva koje plaže svakako treba posjetiti.

- Nema šanse da stignete u Miradouro dos Dois Irmãos, a da vam ne zastane dah. Plaža Baía dos Porcos je prekrasna! Boja vode, valovi koji udaraju u stijene, ribe koje traže utočište u stijenama, zvuk uzburkane vode, okolna ljepota: ne znam što me najviše fasciniralo u Baía dos Porcos, ali vjerojatno je to bila kombinacija svega navedenog - govori nam Pedro.

Plaža Praia da Cacimba do Padre pravi je raj za sve surfere, a domaćin je mnogim velikim međunarodnim događajima tijekom sezone surfanja od prosinca do ožujka, kada nudi neke od najboljih valova u cijelom Brazilu, dok je ostatak godine jedna od najugodnijih plaža na otoku. Često nazivana "najboljom plažom u Brazilu" ili čak "najboljom plažom na svijetu" u turističkim časopisima i vodičima, Praia do Sancho je dragulj Fernando de Noronha, arhipelaga koji je udaljen nešto više od sat vremena leta od glavnog grada Recifea.

Budući da je otok dio Svjetske kulturne baštine i dio Nacionalnog morskog rezervata, postoji i jedno jako zanimljivo ograničenje. Naime, zanimljivo je da su kreme sunčanje zabranjene radi zaštite osjetljivog ekosustava i samo nekoliko desetaka ljudi smije na plažu odjednom.

Za vrijeme boravka na otoku Pedro je bio smješten u kući kod prijatelja koja se nalazi na samoj plaži te je bila idealna početna točka za razgledavanje otoka i svih njegovih skrivenih dragulja. Za sve ljubitelje sunca i toplog vremena, Pedro preporučuje posjet između rujna i prosinca kada su temperature vrlo visoke, a kiše gotovo i da nema.

- Otok sam posjetio pred kraj godine, u prosincu, i bilo je predivno. Ako inzistirate na stalnom suncu za vrijeme svog posjeta, najbolje je ići između rujna i prosinca kada nećete imati kiše i kada su vrlo visoke temperature. Ako ste voljni riskirati povremeni žestoki prolom oblaka i želite nešto niže temperature, i cijene, onda je za vas razdoblje između svibnja i srpnja.

Kako kaže, posjetio je većinu atrakcija koje otok nudi, plivao je s morskim psima, ronio i pecao, a otok je najbolje razgledati u ''dune buggiesima'', odnosno malim off road automobilima. Pedro je inače veliki ljubitelj adrenalinskih aktivnosti koje ne prepušta na svojim putovanjima, a osim plivanja s morskim psima, otkrio nam je i koje sve aktivnosti posjetitelji moraju probati.

Foto: Privatna arhiva Ped- Brojne su morske kornjače i polažu jaja na otočnim plažama. Kada dođete na otok, preporučujem da posjetite muzej na otvorenom kojim upravlja Projeto Tamar, neprofitna organizacija koja radi na očuvanju populacije morskih kornjača. Ako postoji prilika da gledate kada kornjače polažu jaja, mogu vas obavijestiti kada im je termin tako da možete biti na lokaciji. Također, možete uživati i u ronjenju. Fernando de Noronha ima neke od najboljih mjesta za ronjenje na svijetu. Uživat ćete u iznimnoj vidljivosti zahvaljujući kristalno čistoj vodi - ponekad čak 45 metara - i ekosustavu koji vrvi životom - objašnjava Pedro.

Zanimljivo je i kako na otoku zahvaljujući propisima postoji samo nekoliko pousada (malih hotela), svi su mali i sagrađeni da se stope s okolinom. Domaćini pousade mogu organizirati izlete brodom po vanjskim otocima, jahanja konja ili unajmljivanja kajaka. Ili, možete provesti dane istražujući ili upijajući sunce blizu Ekvatora.

Jedna od lokacija koju svakako treba posjetiti je i Baía dos Golfinhos za koju Pedro kaže kako ju jednostavno ne smijete propustiti.

- Baia do Golfinhos je mjesto za parenje i odmor nekih od dobro poznatih vrsta dupina. Zaljev je pod nadležnošću nacionalnog morskog parka područje je visoke zaštite za očuvanje dupina i njihovih teritorija - govori Pedro te otkriva kako su cijene izuzetno visoke, no s obzirom na ponudu i netaknutu prirodu, otok je to koji zaista treba posjetiti.

Osim što nam je Pedro uistinu do sitnog detalja opisao sve važne detalje otoka, oduševio je i predivnim fotografijama pa nam je otkrio i tko je obično osoba ''iza objektiva''.

- Kako kada. Ponekad to snimi profesionalni fotograf ako smo na nekom snimanju, a ponekad uskoči Iris ili Lara koje su moji omiljeni partneri za putovanja. Volim kad sve neke nove stvari vidimo zajedno i istražujemo zajedno.

Budući da je Brazil njegova rodna zemlja, Pedro je idealan sugovornik i osoba koja može dati preporuke za sve koji planiraju posjetiti najveću zemlju Južne Amerike.

- Brazil je ogroman tako da ako ga planirate posjetiti morate odvojiti jako puno vremena da vidite sve što trebate. Amazona je drugi svijet i definitivno preporuka za putovanje. Minas Geraisa, regija na jugu, u kojoj sam odrastao, morate posjetiti zbog hrane i divne prirode. Nezaobilazna lokacija je i Rio, to je grad koji svatko mora jednom u životu vidjeti. Trebate vidjeti kako slavimo Novu godinu, zabave u to doba godine su spektakularne. Veliki vatrometi, svi u bijelom, najbolja atmosfera - samo je dio preporuka.

Naravno, kao i cijela Južna Amerika, Brazil je poznat po vrhunskoj hrani, a Pedro je izdvojio nekoliko tradicionalnih jela koja svakako treba kušati.

- Naša hrana je odlična. No Brazil je jako velik teritorijalno i svaki dio ima svoje specijalitete. Jelo koje se možda najčešće jede posvuda je feijoada. Nešto kao gulaš s crnim grahom i mesom. Imamo najfinije meso koje volimo pripremati na sve načine. Za kraj gdje sam ja rođen volimo reći da je Toscana Brazila i tamo imamo divne svježe sireve i pão de queijo, brazilski "kruh sa sirom" Lagane, pahuljaste zapečene kiflice ili peciva sa sirom.

Pedro je strastveni ljubitelj putovanja, no za vrijeme pandemije kratko je usporio tempo te odlučio odmor provesti u Hrvatskoj, no uskoro ga zbog poslovnih obveza očekuje putovanje upravo u Brazil, a potom i u Meksiko.

- Prije korone sam putovao jako često, što zbog posla što privatno, no sada evo malo manje i više uživamo po Hrvatskoj i istražujemo sve ljepote obale i unutrašnjosti. Uvijek planiram neka putovanja, no malo smo sporiji sada zbog ljeta i htio sam zapravo svoj odmor provesti u Hrvatskoj - govori Pedro te otkriva omiljene lokacije koje je posjetio.

- Jako mi je teško to reći. Bio sam na toliko puno mjesta i svako mjesto je bilo posebno po nečemu. Tajland je bio jako uzbudljiv, Barcelona gdje sam živio je predivna, Cape Town je jedno od najljepših mjesta na svijetu, Brazil, New York, LA, ma teško je izdvojiti. Patagonia, Izrael.. sve su to mjesta koja su ostavila posebne dojmove. Azija je drugi svijet koji se mora doživjeti sam za sebe.

VIDEO Alen Vitasović javio se nakon pada s bine: 'Bio sam trijezan, koljena su mi popustila zbog bolesti'