Sin Danijela Popovića i bivše manekenke traži ženu u showu: 'Nemoj baš da odabereš neku koja nema sređene nokte'

U drugoj epizodi showa 'Ženim sina?' nastavlja se potraga za idealnom partnericom, a gledatelji će imati prilike upoznati još dva kandidata, Sebastiana Popovića i Kristiana Cvijića, kojima u odabiru prave djevojke pomažu njihovi roditelji – Sanja i Zoran.

Sebastian je glazbenik u usponu, a u tome mu ne odmaže činjenica da je sin nekad najpopularnije pjevačke zvijezde Danijela Popovića. Kako bi se pobrinula da Sebastian odabere najbolju djevojku za sebe, tu je njegova majka Sanja, bivša manekenka i poslovna žena visokih očekivanja. Mami Sanji vrlo je važan izgled djevojaka, a njezina profesionalna deformacija neće joj dozvoliti da zanemari nesavršenosti na djevojkama, pa će tako i Sebastianu naglasiti da pripazi prilikom odabira:

„Nemoj baš da odabereš neku djevojku koja nema sređene nokte, koja ne drži do sebe… To bi me baš onako pogodilo“. Ipak, mama Sanja ne zanemaruje ni unutarnju ljepotu koja je važnija od one vanjske, pa je uvjerena da bi kombinacija bila idealna za njezinog sina.

Foto: Nova TV Drugi kandidat kojega će gledatelji večeras upoznati je Kristian, student koji preko sezone radi na brodu kao mornar. Kao podršku u show je doveo svog oca Zorana koji mu želi naći suprugu jer mu je dosta kućanskih poslova. Čini se da za Kristiana vrijedi izreka 'ljubav ide kroz želudac' jer mu je vrlo važno da žena zna kuhati. „Naći jednu mladu, dragu srodnu dušu za mog ljepotana koja nije opterećena društvom pobrkanih vrijednosti“, cilj je za tatu Zorana koji se nada da će Kristian u showu pronaći suprugu.

Foto: Nova TV Prvu važnu odluku ponovno će donijeti roditelji koji se moraju dogovoriti prema kojem će kriteriju birati prave djevojke za svoje sinove. „Ja bih radije fizički izgled. Ja sam vizualac i to je ono što prvo vidimo, ne znam kako bih drugačije izabrala“, odlučno će reći mama Sanja, koja će se naći u neslozi s tatom Zoranom koji će inzistirati da presudan bude karakter.

Foto: Nova TV Nakon što roditelji odaberu svoje favoritkinje, na red dolaze sinovi koji spremno prihvaćaju prvi izazov. Sanja će iskoristiti priliku da potakne Sebastiana na odabir, dajući mu važnu lekciju: „To tvoje biram, biram, biram, a nikad ništa ne izaberem je rezultiralo time da moramo doći ovako tražiti djevojke!“. Na upoznavanju, mama Sanja vodit će glavnu riječ i preuzeti inicijativu. Prva djevojka svojim će komunikativnim i otvorenim pristupom iznenaditi Sebastiana, a mami Sanji se to neće svidjeti:

„Tako puno priča, nisam uspjela ni do daha doći“. No, pričljiva kandidatkinja Sebastianu će postaviti zanimljivo pitanje na koje neće biti tako lako dati odgovor, pa će tako pridobiti ne samo njegovu pažnju, već i pažnju mame Sanje. S pridobivanjem pažnje neće imati problema egzotična kandidatkinja koja u slobodno vrijeme pleše argentinski tango. Sebastian neće biti previše impresioniran plesnim umijećem jer za sebe kaže da ima dvije lijeve noge, a mamu Sanju mučit će nešto sasvim drugo: „Interesantna mi je kao umjetnica, ali se na njoj jako vide godine. Ja bi njoj po licu, da nema tijela, dala 42 godine, sigurno“.

Kristianovo upoznavanje s djevojkama otvorit će upečatljiva kandidatkinja koja će sa sobom, na Kristianovo i Zoranovo iznenađenje, dovesti svoju majku kako bi zajedno odlučile je li Kristian pravi za nju. Kristiana će iznenaditi njezin način komunikacije, pa će tako zaključiti: „Kao da je došla na razgovor za posao“, a tatu Zorana iznenadit će nešto sasvim drugo: „Ja sam stekao dojam da se ona meni prvo došla upucavati“.

Foto: Nova TV

Prisutnost njezine majke koja će tijekom cijelog upoznavanja šutjeti također će zbuniti Kristiana i tatu Zorana koji će cijelu situaciju popratiti šalom: „Gospođa majka je kao duh došla i otišla“. Ipak, nedugo nakon toga u Kristianu će veliko zanimanje pobuditi sljedeća atraktivna kandidatkinja. Iako će Kristian biti vidno oduševljen, tata Zoran svojim će budnim okom pronaći zamjerku. „Nisi primijetio kakve trepavice ima?“, upitat će tata Zoran kojeg će Kristian nasmijati svojim šaljivim komentarom: „Taman mi je tad bilo malo vruće, pa me malo rashladila“. Kristian će začiniti razgovor i neočekivano upitati: „Bi li ti sa mnom htjela ići pod tuš?“, a kandidatkinja će dati spretan odgovor koji će se Kristianu jako svidjeti. Zadovoljni Kristian pokazat će da je od tate naslijedio oko za detalje, pa će ipak zaključiti: „Malo bi joj skratio te nokte“.

Hoće li Sebastian i mama Sanja, unatoč svojim visokim očekivanjima, pronaći djevojku koja će im se svidjeti te kako će Kristian i Zoran napredovati na putu da nađu djevojku koja zna kuhati, ne propustite doznati večerašnjoj epizodi 'Ženim sina?'.

