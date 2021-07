Paris Hilton je trudna! Bogata nasljednica čeka prvo dijete u 41. godini: 'Stalno pričamo o tome'

Poduzetnica i jedna od nasljednica hotelskog carstva Hilton, Paris otkrila je da čeka prvu bebu sa zaručnikom Carterom Reumom, pišu strani mediji. Paris je još u siječnju otkrila da želi imati djecu baš s Carterom i da je krenula na medicinski potpomognutu oplodnju.

- On je moj čovjek iz snova. Stalno pričamo o braku, o vjenčanju, o djeci, o svemu tome - kazala je Hilton u jednom podcastu.

Ni Hilton ni Reum nisu potvrdili ni opovrgnuli ovu informaciju.

Reum i Hilton zaručili su se na jednom privatnom otoku početkom veljače. U vezi su prije toga bili više od godinu dana. Posebni prsten dizanirao je Jean Dousset.

Paris je detalje zaruka objavila na svom Instagram profilu na svoj 40. rođendan.

- Kad pronađete svoju srodnu dušu, ne samo da to znate - osjećate to. Moja ljubav i ja smo zajedno od našeg prvog spoja, a za moj rođendan dogovorio je posebno putovanje u tropski raj. Dok smo šetali na večeru, Carter me je odveo do mjesta ukrašenog cvijećem i kleknuo na jedno koljeno. Rekla sam 'da, da zauvijek - napisala je tada.

