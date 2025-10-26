Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PODIJELILA NA INSTAGRAMU

Ovo se dogodilo slavnoj glumici i jecajući je nazvala supruga, obožavatelji poručuju: Ima i gorih situacija

Foto: Instagram
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
26.10.2025.
u 19:30

Objava Hilary Duff je podijelila korisnike na društvenim mrežama, pa su tako jedni poručili glumici: "Koga briga, to je samo torbica"

Glumica Hilary Duff podijelila je na društvenim mreažma fotografiju na kojoj se rasplakala nakon što je prolila kavu po svojoj omiljenoj  Balenciaga torbi. "Prolila sam cijelu kavu u torbicu  na prednjem sjedalu. Kava s punomasnim mlijekom. Nisam popila ni gutljaj.", napisala je u opisu. Duff je zatim objavila fotografiju na kojoj plače uz opis: "Onda sam nazvala muža i jecala." Iako nije poznato koliko je platila za dizajnersku torbu, torbice uglavnom koštaju oko 3000 eura, prema Balenciaginoj web stranici. Duff se općenito ne razmeće materijalnim predmetima na internetu, ali Balenciaga torbe su dobro poznate kao jedne od omiljenih brojnim slavnim osobama.

Njezina objava je podijelila korisnike na društvenim mrežama, pa su tako jedni poručili glumici: "Koga briga, to je samo torbica","Kao da ne možeš kupiti drugu", "Ima i gorih situacija". Dio korisnika je imao razumijevanja za ovu situaciju te su joj poručili: "Razumljivo je, vjerovatno joj je bilo žao", "Možda joj ta torba ima sentimentalnu vrijednost. Nije sve u novcu".  Američka glumica i pjevačica Hilary Duff proslavila se već kao tinejdžerica zahvaljujući ulozi Lizzie McGuire u istoimenoj seriji Disney Channela, koja je postala globalni fenomen ranih 2000-ih. Uloga simpatične i nespretne tinejdžerice donijela joj je status idola generacije i otvorila vrata hollywoodske karijere.

Nakon televizijskog uspjeha, Hilary je snimila i niz filmova, poput The Lizzie McGuire Movie, A Cinderella Story, Cheaper by the Dozen i Material Girls. Istodobno je započela glazbenu karijeru te izdala nekoliko uspješnih albuma, među kojima su Metamorphosis i Hilary Duff, koji su prodani u milijunima primjeraka. Iako je u mladosti bila pod velikim pritiskom slave, Hilary je izbjegla zamke koje su uništile mnoge dječje zvijezde. Tijekom godina izgradila je reputaciju stabilne, profesionalne i skromne umjetnice, koja je uspješno balansirala karijeru i obiteljski život. U braku je s glazbenikom Matthewom Komom, s kojim ima troje djece, a iz prethodnog braka ima sina.

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi
1/16
Ključne riječi
showbiz torba balenciaga hillary duff

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Predstavljanje rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja
Premium sadržaj
davor bruketa piše za večernji:

Što zapravo čini muzej i gdje je granica između kulturne institucije i zabavne atrakcije

Pravi muzej nije samo prostor ispunjen predmetima. Njegova je srž u kontekstu, istraživanju i priči koja stoji iza izložaka te iza njega stoji muzejska struka. Muzej ima zadaću čuvati, tumačiti i prenositi znanje. Predmeti nisu sami sebi svrha, nego su dio šire cjeline koja ima smisao i poruku. Kada toga nema, muzej postaje samo kulisa za fotografiranje

Učitaj još

Kupnja