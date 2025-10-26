Ovo se dogodilo slavnoj glumici i jecajući je nazvala supruga, obožavatelji poručuju: Ima i gorih situacija

Glumica Hilary Duff podijelila je na društvenim mreažma fotografiju na kojoj se rasplakala nakon što je prolila kavu po svojoj omiljenoj Balenciaga torbi. "Prolila sam cijelu kavu u torbicu na prednjem sjedalu. Kava s punomasnim mlijekom. Nisam popila ni gutljaj.", napisala je u opisu. Duff je zatim objavila fotografiju na kojoj plače uz opis: "Onda sam nazvala muža i jecala." Iako nije poznato koliko je platila za dizajnersku torbu, torbice uglavnom koštaju oko 3000 eura, prema Balenciaginoj web stranici. Duff se općenito ne razmeće materijalnim predmetima na internetu, ali Balenciaga torbe su dobro poznate kao jedne od omiljenih brojnim slavnim osobama.

Njezina objava je podijelila korisnike na društvenim mrežama, pa su tako jedni poručili glumici: "Koga briga, to je samo torbica","Kao da ne možeš kupiti drugu", "Ima i gorih situacija". Dio korisnika je imao razumijevanja za ovu situaciju te su joj poručili: "Razumljivo je, vjerovatno joj je bilo žao", "Možda joj ta torba ima sentimentalnu vrijednost. Nije sve u novcu". Američka glumica i pjevačica Hilary Duff proslavila se već kao tinejdžerica zahvaljujući ulozi Lizzie McGuire u istoimenoj seriji Disney Channela, koja je postala globalni fenomen ranih 2000-ih. Uloga simpatične i nespretne tinejdžerice donijela joj je status idola generacije i otvorila vrata hollywoodske karijere.

Nakon televizijskog uspjeha, Hilary je snimila i niz filmova, poput The Lizzie McGuire Movie, A Cinderella Story, Cheaper by the Dozen i Material Girls. Istodobno je započela glazbenu karijeru te izdala nekoliko uspješnih albuma, među kojima su Metamorphosis i Hilary Duff, koji su prodani u milijunima primjeraka. Iako je u mladosti bila pod velikim pritiskom slave, Hilary je izbjegla zamke koje su uništile mnoge dječje zvijezde. Tijekom godina izgradila je reputaciju stabilne, profesionalne i skromne umjetnice, koja je uspješno balansirala karijeru i obiteljski život. U braku je s glazbenikom Matthewom Komom, s kojim ima troje djece, a iz prethodnog braka ima sina.