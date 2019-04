Ovo je sedam teorija o kraju serije 'Igra prijestolja'

Posljednja sezona ‘Igre prijestolja’, čija će prva epizoda svjetsku premijeru imati večeras u 20 sati prema američkom vremenu, odnosno u tri sata u noći s nedjelje na ponedjeljak prema hrvatskom, izazvala je velik interes javnosti.

Iz izjava glumačke postave u mjesecima pred početak teško se može nazrijeti kako će izgledati konačan kraj, iako su neki glumci, možda i namjerno, dali naslutiti sudbinu svojih likova. Internet vrvi teorijama o tome kako će serija završiti, a mi donosimo nekoliko najočitijih i najzanimljivijih s procjenama koliko su realne.



Prva teorija je sljedeća: Noćni kralj prolazi zid i pobjeđuje. Iako za sada izgleda da Noćnom kralju nitko ne može ništa, ova je teorija najmanje vjerojatna. Teško je vjerovati da bi scenaristi dopustili da poginu baš svi pretendenti na prijestolje, a od junaka serije ostane samo Tyrion i još ponetko poput Varysa, ma kako dramatično njihove smrti eventualno bile prikazane. Na željezno prijestolje netko mora sjesti i tako zaokružiti priču. Noćnog kralja ono jednostavno ne zanima.

U drugoj teoriji pobjeđuje Jon, no kraljevstvo se ionako raspada pa ni za Željeznim prijestoljem nema potrebe. U toj se teoriji nameće i pretpostavka da Daenerys više nije među živima ako je Jon postao kraljem Westerosa ili onoga što je od njega ostalo. Znajući Jona Snowa kao osobu, nije nemoguće da on na kraju ne bi ni imao ambiciju da održava kraljevstvo koje je puno suprotnosti, nego bi možda i dopustio da se ono ponovo raspadne na više manjih. Zanimljivo je kako je i Emilia Clarke u neobično otvorenim izjavama dala naslutiti da će Daenerys na neki način umrijeti.

Treća teorija: sve spašava vojska duhova koja ustaje iz kripti Winterfella. Zanimljiva teorija koja podsjeća na odlučujuću bitku u ‘Gospodaru prstenova’ čiji je George R.R. Martin veliki obožavatelj. A u seriji su se kripte spominjale više nego jednom ili se u njima nešto događalo. Hoće li oživjeti kameni preci Starkovih kako bi spasili svoje potomke i one koji su još ostali s njima?

Bran je ključ svega! - četvrta je teorija. Kada je riječ o nepokretnom Starku, postoje dvije teorije. Jedna je da se cijela priča zapravo odvija u Branovoj glavi na temelju strašne bajke za djecu koju mu je ispričala dadilja, pa se on budi i tako se saga o borbi za prijestolje Westerosa završava. Po drugoj je Bran zapravo Noćni kralj u kojega se na neki način pretvorio i više se ne može vratiti. Teorija je popularna, no nema čvršćeg uporišta.



Prema petoj teoriji Sansa Stark neće preživjeti. Ovo se temelji na originalnom konceptu koji je George R.R. Martin poslao HBO-u i iz kojeg se može vidjeti tko preživljava. Po tome, Daenerys ostaje među živima zajedno s Jonom, Tyrionom, Aryom i Branom. Međutim, netko nedostaje, a to je Sansa Stark. Iako se ona čini pritajenim favoritom čak i za prijestolje, po ovome te teorije gube uporište, čak i ona u kojoj bi završila – u Tyrionovom naručju.

U šestoj teoriji Jaime će ubiti Cersei i potom umrijeti. Ova se priča temelji na proročanstvu prema kojem će Cerseina djeca izginuti, a na kraju i ona sama pogiba od ruke svojeg mlađeg brata. Mnogi obožavatelji vjeruju da se ne radi o Tyrionu već o Jaimeu što je i logičnije s obzirom na odnose između braće i sestre. K tome, Jaime doista jest mlađi, rođen je drugi. I Jaime i Cersei kazali su da svijet žele napustiti zajedno. Sedma teorija kaže da će Tyrion preživjeti i savjetovati novog vladara.

Za kraj, nitko ne sumnja da će odbačeni Lannister, najpopularniji lik serije, preživjeti, a postoji i jedan tehnički razlog – najviše se spominje spin-off serije u kojoj bi glavni lik bio Tyrio.