Večernjakova novinarka s glumcima 'Igre prijestolja': Šokirat će vas kraj serije, plakali smo'

Run, just run!, odnosno bježi, samo bježi, i to što brže i što dalje. Glumac Jacob Anderson povjerio nam je da bi, kada bi mogao, taj jednostavan ali veoma znakovit savjet dao svome liku Sivom Crvu za iduću, finalnu sezonu Igre prijestolja što simbolično pokazuje da će epizode koje fanovi čekaju gotovo dvije godine uistinu biti brutalne, epske, nemilosrdne i šokantne kao što se i očekuje. On je, naime, jedan od 18 članova glumačke ekipe s kojima sam, kao jedina novinarka iz Hrvatske, imala priliku ekskluzivno razgovarati u Londonu uoči premijere posljednje sezone Igre prijestolja.

Prva epizoda, od njih ukupno šest koliko ih ima osma sezona, svjetsku će premijeru imati 14. travnja, a u Hrvatskoj će biti dostupna od 15. travnja na online video streaming usluzi HBO GO, dok će na HBO kanalu biti prikazana istoga dana u 20 sati. I dok ulazimo u posljednji mjesec iščekivanja doslovno najvećeg televizijskog događaja modernog doba, a sama završnica Igre prijestolja slovi za jednu od najčuvanijih svjetskih tajni, glumci su nam, iako nisu smjeli reći puno, otkrili kako je izgledala njihova zadnja scena, kako su reagirali kada su prvi put pročitali scenarij, gdje su snimali svoje zadnje kadrove...

Foto: HBO

Ovo nitko nije predvidio

– Kada sam prvi put dobila scenarij zadnje sezone, sve epizode pročitala sam u jedno popodne. I onda sam samo zgrabila ključeve stana, izašla na ulicu i tri sata bez riječi besciljno lutala Londonom. Toliko je epski, toliko toga će se dogoditi da je to nevjerojatno – prisjetila se svoje prve reakcije na osmu sezonu Emilia Clarke koja glumi lik jedne od glavnih junakinja Daenerys Targaryen. Njezin je vjerni pratitelj u seriji Sir Jorah Mormont kojeg utjelovljuje glumac Iain Glen, a on također smatra da je šest epizoda koje slijede najbolje do sada, najbolje ikad napisane. “Najzanimljivija”, “brutalna”, “genijalna”, “impresivna”... samo se neki od epiteta kojima su i njihovi kolege hvalili zadnju sezonu.

– A probajmo samo na trenutak pomisliti koliko je bilo teško i užasno zahtjevno stvarati priču za zadnju sezonu pod takvim pritiskom. Očekivanja ljudi su strašno visoka, ali i nas glumaca. Svi smo se pitali što će se dogoditi, što će biti s mojim likom? – kaže Glen i dodaje da su redatelji bili “velikodušni” prema svakom liku te da su svakome omogućili dostojan završetak.

– Ne smijem puno otkriti, ali istina je da će mnogi umrijeti. Zbilja mnogi, ali neki će i preživjeti – otkrila nam je veoma važan trag o kojem se već dugo nagađa Gemma Whelan, odnosno Yara Greyjoy te rekla da bi svi trebali slaviti cijelu sezonu jer je riječ o genijalnom umjetničkom uratku. Također, priznala je, kao i ostali njezini kolege, da je po primitku scenarija prvo mahnito prelistavala stranice kako bi vidjela koliko će dugo njezin lik preživjeti.

– Na početku svake epizode nalazi se popis likova i onda samo tražiš svoje ime… jesam li još živa, jesam li još živa? – kaže kroz smijeh. Iako nitko ne voli vidjeti svoje ime na listi “otpisanih”, koja je u Igri prijestolja poprilično dugačka, Gemma Whelan je nadodala kako su i glumci bili svjesni da je serija na kraju i da mora završiti te da je najuzbudljivija stvar oko ove sezone – upravo to što je zadnja.

– Bila sam u svakom trenutku spremna završiti, znala sam da kraj mora doći – rekla je pak Melisandre od Asshaija, poznatija kao Crvena svećenica, koju glumi Carice van Houten, a s njom se slaže i Nikolaj Coster-Waldau, odnosno Jamie Lannister. On ističe važnost toga što se serija gasi na svom vrhuncu.

– Osim velikog ponosa što smo napravili projekt koji je ostvario toliki utjecaj i uspjeh, dijelom osjećam i olakšanje što je došao kraj, odnosno što autori nisu produljivali priču iako su je mogli razvući na još minimalno pet godina. Netko slabog karaktera sigurno bi pokleknuo zbog želje za zaradom, ali to ovdje nije bio slučaj. Kraj je bio unaprijed zamišljen i cijenim što su se odlučili držati toga. Zbog toga mi je laknulo – govori nam Jamie Lannister. A baš zbog toga što za Igrom prijestolja luduju milijuni obožavatelja diljem svijeta, od serije koja je srušila sve rekorde gledanosti i pokupila sve nagrade već se sada očekuju nastavci, takozvani prequeli i sequeli te spin-offovi. No ova glumačka postava kaže kako to vrlo vjerojatno s njima neće imati veze.

– Ako se i bude snimalo nešto takvo, to će biti stoljećima prije ili poslije naših likova – poručuje Lord Varys, odnosno glumac Conleth Hill.

A iako svi glumci kažu da su na kraj bili spremni, na pitanje jesu li ga možda predvidjeli, odgovor je potpuno suprotan. Štoviše, kažu kako je kraj šokantan i suprotan od svega što bi bilo tko mogao očekivati i samim time apsolutno dostojan Igre prijestolja. Znači li to da se ne treba očekivati pobjeda nijedne od zaraćenih strana čiji se okršaj očekuje u zadnjoj sezoni? Iako se odgovor na pitanje tko će i hoće li uopće itko sjesti na Željezno prijestolje skriva kao zmija noge, zvijezde serije ne skrivaju oduševljenje završnicom koja će, kažu, biti gorko-slatka, a kao ni u prethodnim sezonama, neće biti ni malo uljepšavanja.

– Kad sam to prvi put pročitala, doslovno sam zinula. Autori su ovim krajem potpuno opravdali i nadmašili sva očekivanja, toliko su odlično to napravili. I moram priznati da nisam mogla zamisliti bolji kraj, jako je uzbudljiv. Svi smo ga pokušavali predvidjeti, ali ovo je potpuno drugačije i suprotno do svega što bi itko mogao zamisliti – govori nam Yara Greyjoy, dok Brienne od Tartha koju glumi Gwendoline Christie, koja ne skriva da bi osobno kao fan serije na prijestolju voljela vidjeti Daenerys Targaryen, iskreno kaže da je, kada je prvi put pročitala kraj – počela plakati. Tormund kojeg utjelovljuje Kristofer Hivju podsjeća pak da su se i do sada stalno događali neočekivani preokreti.

– U Igri prijestolja nitko ne zna u kojem smjeru priča može otići, ta serija jednostavno nije predvidljiva, po tome je slična životu – kaže Tormund.

– Zapravo uopće ne znam kako su to uspjeli. Ovo je serija za koju vrijedi da svatko već godinama ima neku teoriju o tome kako će završiti i unatoč tome što njihova teorija neće biti točna, mislim da će fanovi biti oduševljeni. Kraj je toliko fantastičan! – rekao je Sandor Clegane poznatiji kao Pas kojeg glumi Rory McCann. Iz istog je razloga John Bradley, u seriji Samwell Tarly, osjetio olakšanje kada je pročitao kraj.

– Čuo sam priče o legendarnim serijama čiji su krajevi bili toliko loši da su jednostavno kompromitirali cijelu priču. Ako ne završiš kako treba, onda nekako cijela serija više nije dobra i ljudi je više ne cijene. Stoga sam osjetio olakšanje jer se mi nećemo sramiti ovoga kraja, nego ćemo biti jako ponosni na njega jer je to kraj kakav ova serija i fanovi zaslužuju – kaže Bradley i dodaje kako mnogi ljudi već cijelo desetljeće, a oni koji su čitali knjige i dulje, prate sudbine likova iz Westerosa i Essosa te stoga očekuju i zaslužuju doličan završetak. Nakon što je glumačka ekipa dobila scenarij te otkrila tajnu o završetku Igre prijestolja, svi su bili pozvani na zajedničko čitanje svih šest epizoda.

– To je bila odlična ideja jer smo mogli podijeliti priču i shvatiti koliko je finale genijalno. Uistinu smo se povezali međusobno i sa scenarijem. Prvi put do sada smo uspjeli to realizirati iako su postojale slične ideje u prijašnjim sezonama, no bilo je teško okupiti sve glumce na čitanju pa je HBO na kraju odustao od toga. Ali ova je sezona, naravno, bila iznimka – objašnjava nam “Sir Jorah Mormont”. Sva ekipa okupila se u velikoj dvorani u kojoj je, kažu, atmosfera bila magična. Opisuju taj trenutak kao jako emocionalan, u isto vrijeme prekrasan i užasan.

– Ljudi su se u isto vrijeme i smijali i plakali – prisjeća se Melisandre, dok je Varys zaključio kako je on bio onaj najhrabriji koji se trudio ostati sabran pa je svako malo ponavljao: “Sve će biti u redu.” Ser Davos je pak priznao kako su on i Kit Harington koji tumači lik Johna Snowa bili jedini koji nisu pročitali scenarij prije zajedničkog čitanja. Tako da su ostali bili unaprijed pripremljeni na šokove, a oni su stalo uzvikivali: “ma daj”, “nemoguće”, “nije istina”...

– Na kraju su ljudi ustali i samo 10 minuta energično pljeskali gledajući u Dana i Davida – kaže “Pas” misleći na Dana Weissa and Davida Benioffa, autore cijelog serijala. Nakon zajedničkog čitanja, glumci su se razišli na par mjeseci, noseći sa sobom veliku tajnu kraja Igre prijestolja, a onda su se vratili na snimanje koje je trajalo malo manje od godinu dana. No unatoč tome što je bilo naporno, bilo je jako emotivno. Ipak je mnogim glumcima Igra prijestolja cijelo desetljeće bila dio života te uz nju vežu brojne veza i prijateljstva, uspomene… Zvijezde su nam čak priznale da su razgovarale o zajedničkoj tetovaži koju bi si napravili svi koji su uspjeli preživjeti sve od prve do zadnje sezone.

– Doslovno se od prvog tjedna snimanja kraj osjećao u zraku i trebalo je puno snage da nas ne uhvati depresija i da odradimo posao do kraja. Najteže su bile zadnje scene, ali sve je bilo jako tužno. Primjerice, zadnji put kada smo snimali na setu Kraljeva Grudobrana, kada smo zadnji put nosili neku odjeću… – kaže Sir Jorah te dodaje kako smatra da se i redateljima bilo teško oprostiti od serije pa su snimanje nekih scena ponavljali i više puta nego što je trebalo.

– Sedam sam puta mislila da snimam zadnju scenu i isto toliko puta su me zvali da je dođem snimiti opet. I onda kada se to uistinu dogodilo, osjećaj je bio strašan. Znaš unaprijed da će se dogoditi, ali jednostavno se ne možeš pripremiti i ne možeš znati kako ćeš reagirati – kaže Hannah Murray koja igra lik Gilly, a Jerome Flynn koji glumi Ser Bronna kaže da su svi cijelo vrijeme bili svjesni kako završavaju najveći globalni hit u povijesti televizije, fenomen koji se neće tako skoro ponoviti.

– Ja se i dalje pitam je li se to uistinu sve dogodilo? – kaže Flynn. Čak i oni koji kažu da su mislili da neće plakati, priznaju da su se potpuno slomili kada su snimili zadnju scenu. Nisu tada, kao što je to često slučaj, samo napustili studio uz nekoliko pozdrava, nego su Dan Weiss i David Benioff za svakog priredili oproštajnu ceremoniju. Za svakog su lika, ali i glumca održali govor te mu dali uspomenu koja će ga podsjećati na njegove najvažnije scene.

– Dobili smo dostojan završetak koji nam je bio potreban. Jer ipak se moraš dobro oprostiti od lika koji si glumio deset godina, on je bio dio tebe i svake si mu godine se vraćao. I onda kada je došao stvarni kraj, osjećao sam se kao da mi izmiče, da me napušta prijatelj – kaže Samwell kojemu je zadnji dan snimanja Igre prijestolja bio, priznaje, jedan od najemotivnijih u životu. Jacob Anderson i Joe Dempsie koji glume Sivog Crva i Gendryja kraj snimanja usporedili su pak s osjećam zadnjeg dana škole. No otkrili su i jedan humorističan detalj.

Foto: Privatni album

– Svi su htjeli zadržati neku uspomenu sa seta iako je to bilo zabranjeno tako da je zadnjih dana oprema samo počela nestajati, čak smo dobili upozoravajući e-mail o tome! – kažu kroz smijeh te dodaju kako se stvari moraju čuvati jer će ići na veliku svjetsku turneju. Ipak, neki su glumci priznali da su tražili posebno dopuštenje za neke sitnice pa je tako Yara Greyjoy uzela duplikat čizama, Sir Jorah Mormont svoju narukvicu, Ser Davos ima mač...

Kada je riječ o zadnjim scenama, očito je da je otkrivanje bilo kakvih detalja o njima jako škakljivo, no neki su nam glumci ipak otkrili par sočnih tajni iz završnice.

Pazi, spoileri!

Ništa otvoreno, ali za prave poznavatelje radnje definitivno intrigantno i znakovito. Stoga je sada vrijeme da oni koji žele saznati pikanterije dobro upregnu moždane vijuge, a oni koji su osjetljivi na “spoilere” prestanu čitati tekst.

Za početak, dok je svima zanimljivo kako će tko skončati, oko Tormunda koji je zadnji put prikazan dok se Sjeverni zid ruši na njega najveće je pitanje je li još uvijek uopće živ. Ili “koliko” je živ.

– Samo ću reći da će se saznati što se dogodilo s Tormundom. Ali ću i podsjetiti da se i za Johna Snowa mislilo da je mrtav pa nije bio. Ne zaboravite da se svašta može dogoditi! – kaže glumac Kristofer Hivju. I dok se ljudi pitaju je li on skončao u ledu, Sophie Turner koja glumi Sansu Stark svoj je kraj povezala s – vrućinom.

– Moj je zadnji dan snimanja bio u Španjolskoj gdje se ta jedna jako duga scena snimala pet dana na vrućini – otkriva Sophie Turner koja kaže da njezin lik u zadnjoj sezoni očekuje ono najbolje, ali i najgore do sada. Iako HBO dobro skriva gdje su snimane zadnje scene, treba spomenuti kako neki obožavatelji vjeruju da su u Španjolskoj snimane upravo zadnje scene u Kraljevu Grudobranu. Hoće li se Sansa nakon toliko vremena vratiti tamo gdje je sve počelo?

I John Bradley koji glumi Sama Tarlyja kaže kako zadnju scenu nije snimio u glavnom studiju u Belfastu nego na drugoj lokaciji koju ne smije otkriti. No kaže da je još nekoliko glumaca tamo i tada završilo snimanje. A snimanje je samostalno završila Massie Williams koja glumi Aryu Stark.

– Moj zadnji dan zapravo je bio zadnji dan snimanja općenito, osim nekolicine ljudi koji su morali obaviti još neke manje scene. Tako da je to bio jako emotivan dan. Ta je zadnja scena bila veoma usporena i osjećajna i u njoj je Arya bila sasvim sama, to je trenutak kakav ona ne dobiva često jer uglavnom se bori. Takva mi je scena odgovarala za zadnji dan jer sam se i sama osjećala krhkom. Do tada sam već vidjela druge kolege kako su završili sa snimanjem, kako su plakali i znala sam koliko će emotivno to biti – kaže Arya te ističe kako su završni trenuci serije, iako ne nužno dobri, apsolutno epski. S druge strane, Nikolaj Coster-Waldau koji tumači lik Jamieja Lannistera kaže da je njegova zadnja scena bila – prekrasna.

Foto: HBO

– Rečenica koju je Jamie Lannister rekao u prvoj epizodi prve sezone nakon što je pokušao ubiti nevino dijete da “sve što radi, radi zbog ljubavi” jest rečenica koja ga prati sve do njegove zadnje scene. I to je uistinu srž tog lika. Što se tiče same scene, bila je apsolutno prekrasna, bio je to izvrstan način za završetak i za mene i za Jamieja. Ne mogu reći što je ona bila, ali bila je savršena. To nije baš zadnja, zadnja scena, ali bilo je blizu kraja i bio je to prekrasan kadar na prekrasnoj lokaciji. U tom sam trenutku već vidio puno kolega kako su se već oprostili od snimanja, puno suza. Tako da sam znao što očekivati i nisam mislio da ću biti emocionalan, ali očito se nešto dogodilo, neka alergija, pa su mi oči zasuzile – otkrio je Nikolaj Coster-Waldau.

I to je to što se otkrivanja tiče! Ne bi, uostalom, ni imalo smisla otkriti više jer nitko to zapravo i ne želi… Previše je truda uloženo da bi se kraj saznao prije vremena, a glumci su tijekom snimanja čak morali koristiti lažna imena.

– Ja sam bio Raymond! – kroz smijeh kaže Richard Dormer koji glumi Berica Dondarriona, dok Liam Cunningham koji glumi Ser Davosa ističe da je jedan od razloga zbog kojeg je ovo najveći televizijski show na planetu upravo taj faktor iznenađenja i uzbuđenja.

– Mi ne skrivamo od ljudi detalje o kraju jer nam je HBO rekao da moramo, nego zato što mi zbilja ne želimo ljudima pokvariti iznenađenje. Kad mađioničar objasni kako je napravio trik, magija nestane… A mislim da ni publika ne želi otkriti kraj prije vremena. Mene često pitaju da im nešto kažem, i onda se ja našalim i kažem: “OK”, i oni panično počnu pokrivati uši i vikati: “Nemoj, nemoj”... Tako da nitko od nas nije ništa rekao ni obitelji i prijateljima. Čak se i ja veselim kao fan pogledati zadnju sezonu, a ako sam ja ovoliko uzbuđen, kako je tek drugima – zaključuje. Još dakle – 28 dana! Pa nek odbrojavanje počne!

