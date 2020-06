Ovo je preslatko! Franka Batelić raznježila fotografijom s malenim Viktorom

Pjevačica Franka Batelić zadnjih dana polako se vraća u radni ritam i snimila je i spot za novi singl i otkrila je da se pjesma zove "Prvi osjećaj". Spot je sniman u njezinoj rodnoj Istri i u Zagrebu koji joj je postao novi dom. Na snimanju novog spota je proslavila i 28. rođendan.

- Sve se poklopilo i ročkas ove godine slavim na snimanju... Hvala cijeloj ekipi na ludom, zabavnom i inspirativnom danu. Šta bih ja bez vas? Voli vas F - rekla je Franka. Obožavatelje je razveselilo što se pjevačica vratila poslu, ali još više ih je raznježilo kada je na svojim Instagram storyjima podijelila fotografiju sa sinom Viktorom. Franka i njezin suprug, nogometaš Vedran Ćorluka roditelji su postali početkom ove godine.

- Naravno da majčinstvo promjeni cijeli tvoj život i svi smo toga svjesni, ali nismo dok se to ne dogodi. Ono što se kod mene promijenilo je da ne mogu ništa planirati, a ja sam veliki planer, ali sve ide svojim tokom. Kako Viktor kaže, tako ja sviram i sve ok - rekla je nedavno u razgovoru za In Magazin. Dok Franka i Viktor žive na relaciji Istra - Zagreb, njezin suprug je u Rusiji gdje igra nogomet, a kada je počela pandemija koronavirusa i kada se nisu mogle održavati nogometne utakmice Vedran je uspio doći u Hrvatsku i imao je priliku uživati sa svojom obitelji.

Foto: Instagram

