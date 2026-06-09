Jelusick nakon Sweden Rock Festivala i najave gostovanja Judas Priestima u pulskoj Areni i Sofiji - objavljuju live album

Nakon koncerta na Sweden Rock Festivalu, gdje su nastupili uz neka od najvećih svjetskih rock i metal imena, među kojima su Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Babymetal, The Offspring, PAIN, Foreigner, Tom Morello i drugi, Jelusick nastavljaju snažan međunarodni niz najavljenim gostovanjima na koncertima Judas Priesta u pulskoj Areni i Sofiji. U tom ozračju bend objavljuje live album “Live at Home”, snimljen na danas već kultnom koncertu održanom 12. travnja 2024. u zagrebačkoj Tvornici kulture. Rasprodana Tvornica kulture te je večeri postala središte domaće i međunarodne rock publike. Na koncert su stigli fanovi iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva, stvarajući atmosferu koja je dodatno potvrdila poseban status benda na regionalnoj i europskoj rock/metal sceni.

Na albumu “Live at Home” Jelusick donose presjek svoje koncertne snage, virtuoznosti i sirove izvedbene energije. Na albumu se nalaze izvedbe pjesama “Reign of Vultures,” “Acid Rain,” “Healer,” “Died,” “Chaos Master,” “Follow the Blind Man,” “What I Want,” “Groove Central,” “The Great Divide,” “Animal Inside”, “Fly High Again” i drugih,a uz audio album, na službenom YouTube kanalu benda objavljena je i video snimka cijelog koncerta. Ovo izdanje dolazi nakon što je bend za aktualni album “Apolitical Ecstasy” osvojio dvije nagrade Porin, čime je dodatno potvrđena njihova pozicija jednog od najvažnijih imena suvremene hrvatske rock i metal scene. Uslijedile su turneje po Španjolskoj i Europi, a prošle godine su održali turneju po Južnoj Koreji, dodatno šireći svoju publiku i potvrđujući sve ozbiljnije djelovanje na međunarodnoj sceni.

“Live at Home” nije samo koncertni album, nego dokument jednog važnog trenutka u karijeri benda: rasprodane zagrebačke večeri, publike koja je stigla iz Hrvatske i svijeta te sastava koji iz domaće baze sve sigurnije izlazi na velike svjetske pozornice. Jelusick će niz međunarodnih uspjeha nastaviti gostovanjeima kultnim Judas Priest na njihovim koncertima u pulskoj Areni 25. kolovoza te u bugarskoj prijestolnici 29. kolovoza u Vidas Art Areni.