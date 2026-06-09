Vedrana Rudan izmučena borbom s rakom: 'Ne želim hodati po cvijeću, želim biti ispod njega'

Domaća književnica i kolumnistica Vedrana Rudan ponovno je zaintrigirala javnost novim izdanjem kolumne "Djevojka u zagrljaju metastaza" o životu s rakom. Spisateljica bez uljepšavanja opisuje strahove, posljedice liječenja i svakodnevne situacije s kojima se suočava. Na samom početku kolumne osvrnula se na ono čega se ljudi najviše plaše kad saznaju za dijagnozu.

- Ako se čovjek ičega boji onda je to rak. Ne toliko bolesti koliko liječenja - tvrdi Rudan, pa nastavlja o životu s rakom: - Ja pojma nisam imala da rak izaziva halucinacije i da pričaš neviđene piz**rije dok misliš da si Ciceron. Naravno da ti to nitko prije nije rekao, ali je vjerojatno pisalo kod pristanka na zahvat. Ali tko to čita? Kasnije je kasno iako nisi ni kriv ni dužan. Doktori te tješe da su “vidjeli i veće ispade od tvojih”. Međutim, to ne pomaže - piše književnica.

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Rudan je zatim izrazila nezadovoljstvo metodama liječenja koje joj nude bliski ljudi. - Za vrijeme liječenja rodbina ne odustaje. U kuću ti ulaze čarobnjaci, boce krcate lijekova, za 150 eura liječe od igle do raka lokomotive. Da se razumijemo, nisu to neobrazovani ljudi. Imaju fakultete, predaju na fakultetima i vrlo dobro znaju svoj trgovački posao. Znaš da ti spasa nema ali moraš biti dobar, šutjeti, ne s*ati i ništa pitati - podijelila je Vedrana kojoj je, kako kaže, već dosta svega.

- Meni je pun ku**c raka, života i laži, pisala sam o tome, a stalno mi govore kako je život lijep dok hodaš po proljetnom cvijeću. Ne želim hodati po cvijeću, želim biti ispod njega - mnoge je šokirala svojim priznanjem književnica. Za kraj je otkrila što joj govore doktori:

- Doduše, nije sve baš tako dosadno. Danima me kojekakvi doktori, naglašavam s diplomom, zovu da bi mi rekli tko je sve u riječkom KBC-u pe*er. Sudeći po popisima koje imam, ne znam ima li nepe*era. Ne, ne, ne i ne. Neću objaviti liste, zasad. Želim umrijeti, ne piti alou veru i slušati tko koga je*e - zaključila je Vedrana Rudan.