Ovo je 20 godina mlađa starleta zbog koje je J.Lo pobjesnila i ostavila zaručnika!

Nakon što je poput bombe odjeknula vijest da je došao kraj ljubavi pop dive Jennifer Lopez (51) i bivšeg igrača baseballa Alexa Rodrigueza (25), mnogi se ne prestaju pitati što je razlog tome. Iako su svi svjesni kako je par neko vrijeme imao problema te su čak rekli da idu na savjetovanje na parove, gotovo su svi bili uvjereni da će uspjeti nadići krizu.

No, kada se to ipak nije dogodilo, američki mediji počeli su spekulirati o tome što se događalo iza zatvorenih vrata. A tamo je, tvrde, bilo prilično burno. Navodno je J. Lo poludjela zbog starlete Madison LeCroy.

Objavljeno je kako je reality zvijezda "Southern Charma" 31-godišnja Madison LeCroy navodno s Alexom prije nekoliko mjeseci potpisala ugovor o neotkrivanju podataka, poznat i kao ugovor o povjerljivosti. Sve je to potvrdila i njezina kolegica. A u svjetlu prekida zaruka, mnogi spekuliraju kako je u ugovoru vjerojatno i klauzula o tome da ne smije otkrivati detalje svog odnosa s bivšom baseball zvijezdom. Nadalje, mnogi komentiraju kako je upravo to najčvršći dokaz da je Alex bio u vezi s Madison jer u protivnom ne bi bilo potrebe za takvim ugovorom.

I sama starleta je dugo opovrgavala bilo kakav prisniji kontakt:

- "Pokušala sam biti što tiša. Ne želim mu ništa loše, ni njegovoj obitelji. U svemu tome smo definitivno nevini. Nikada se nismo sreli, niti imali fizički kontakt. Samo smo poznanici i Alex sa mnom nikada nije varao Jennifer, fizički", izjavila je svojedobno američkim medijima.

Što je prava istina, saznat će se uskoro!