Ovi Hrvati u bračnu luku su uplovili u zrelim godinama, jedan čak i u osmom desetljeću

Da za ljubav nikad nije kasno, dokazuje i primjer glumca Borisa Svrtana koji je proteklog tjedna drugi put izrekao sudbonosno “da”. Nakon 18 mjeseci veze 55-godišnji Riječanin izmijenio je bračne zavjete s tri godine mlađom odabranicom Kristinom Turk. Vjenčanje se održalo prošli petak, a glumcu je vjenčani kum bio prijatelj i kolega Goran Grgić dok je mladenka za kumu odabrala prijateljicu Jasminku Bedeković.

Nakon obreda u Gradskoj vijećnici na Gornjem gradu bivši ravnatelj Gavelle i logopedinja zaposlena u Centru za odgoj i obrazovanje Goljak u Zagrebu za kumove i uzvanike organizirali su slavlje u zagrebačkom restoranu Ribice i tri točkice do kojeg su stigli uspinjačom.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

S posla na vjenčanje

Zanimljivo je i da je Svrtan na vjenčanje stigao gotovo s posla. Naime, isto jutro u Gavelli odigrao je predstavu “Kako je počeo rat na mom otoku” i snimio spot za nju da bi se poslije uputio na vlastito vjenčanje. Veselje je trajalo čak dva dana, a mladenci su se nedugo nakon slavlja uputili na medeni mjesec koji trenutačno provode u Budimpešti. Svoju novopečenu suprugu Svrtan je javnosti predstavio u svibnju prošle godine na premijeri predstave “Slikari i rudari”. – Sve mi zasad ide, jako sam sretan. Našao sam sreću uz Kristinu i nadam se da ćemo imati zajedničku svijetlu budućnost. Za sada je sve harmonično – istaknuo je tada Svrtan koji iza sebe ima propali brak s glumicom Ninom Erak Svrtan s kojom je proveo 28 zajedničkih godina. Njihov brak okončan je u svibnju 2017. godine, a njihov ljubavni brodolom mnoge je iznenadio s obzirom na to da su slovili za jedan od najskladnijih i najdugovječnijih parova na domaćoj sceni.

– U jednom trenutku moj muž je odlučio letjeti, a ja imam strah od visina. Rastali smo se od stola i postelje. Zasad. Što će dalje biti, ne znam. Moj moto u životu je da nikad ne zatvaram vrata do kraja. To se ne odnosi samo na njega i brak. Jednostavno smo dogovorno shvatili da smo potrošili naš brak – otkrila je tada Nina Erak koja sa Svrtanom ima 25-godišnju kćer Petru koja se također pronašla u glumi, a trenutačno je stalna suradnica Zagrebačkog kazališta mladih. No, Svrtan nije jedini koji je odlučio ljubavi dati novu šansu u zrelim godinama. U sedmom desetljeću pred oltar je stao i slikar, scenograf te glazbenik Ivica Propadalo (69) koji je prije dvije godine oženio 28 godina mlađu Beograđanku Draganu Todorović. Među 200-tinjak uzvanika na vjenčanju, koje se održalo u Muzeju Mimara, našli su se i Željko Bebek, Miroslav Lilić, Đelo Hadžiselimović, Boris Đurđević, Luka Nižetić, Krešimir Dolenčić...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sreća nakon tuge

U nešto intimnijoj atmosferi, svega dva tjedna nakon što je proslavio 66. rođendan, u bračnu luku po treći je put uplovio Vladimir Kočiš Zec, ovog puta s Dinom Hadžiselimović. Legendarni član Novih fosila i njegova odabranica bračne su zavjete izmijenili u uskom krugu obitelji, kumova Sanje Doležal i Jakova Bienenfelda, te najbližih prijatelja, bez ikakve medijske pompe.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

– I moja draga i ja smo udovci. Iza sebe imamo bogato iskustvo, prepuno ružnih, ali još više lijepih trenutaka. U godinama smo kad znamo prepoznati i cijeniti priliku za sreću koju život pruža, pa i onda kad joj se najmanje nadate – otkrio je tada Zec.

U 68. godini u bračnu luku uplovio je bivši radijski voditelj, novinar i tekstopisac Mario Mihaljević koji je pred oltar nakon 11 godina ljubavi odveo Riječanku Dinu Mešić. Sretnu vijest na društvenim je mrežama otkrio njegov sin Branimir. Vjenčanje se održalo u mjestu Blagaj nedaleko od Mostara, a svoju znatno mlađu odabranicu Mario Mihaljević dobro čuva od znatiželjnika pa se o njoj u javnosti ne zna gotovo ništa.

Foto: Facebook

Za razliku od Mihaljevića, glazbenik Miro Ungar svoju čak 42 godine mlađu suprugu Saru nerijetko pokazuje na javnim događanjima. Na vječnu ljubav obvezao joj se još prije 11 godina kad je njemu bila 71, a njoj tek 29 godina. Kako bi izbjegli medije, vjenčanje je održano na Havajima. Ceremonija je bila poprilično jednostavna, a kumovi su im bila dva havajska domoroca koji su se ondje našli u ulozi fotografa. •

Foto: Privatni album/MailOnline