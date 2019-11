Sanja Doležal zgrožena: 'Znam da roditelji to poklanjaju djeci, ali meni je to šokantno'

"Novi fosili" nedavno su proslavili pet desetljeća glazbenog postojanja, a najprepoznatljivije lice benda 56-godišnja pjevačica Sanja Doležal i dalje odiše prirodnom ljepotom kojoj, kako kaže, nikad nije bila rob. Unatoč tome, priznala je kako bi prije 20 godina možda i pristala na operaciju grudi.

- Sada imam 56 godina, a kad sam imala 20 estetske operacije nisu bile dostupne. Danas da imam 20 godina...tko zna. Uvijek sam patila što imam male grudi, tako da bih možda otišla i sredila to. Danas sam zadovoljna što u ovim godinama nisam ništa radila jer sad mi više ne treba, Onda kad mi je trebalo, to je bila tabu tema. Danas se mnogi hvale time, to je postalo trend - tvrdi Sanja za Blic.

Sanja se osvrnula i na mlade djevojke koje se danas podvrgavaju estetskim operacijama, ali i na ono što ju posebno šokira.

- Žalosti me što vidim da jako mlade cure to rade. Znam da roditelji za 18. rođendan svojim kćerima poklanjaju grudi, meni je to šokantno. Hoće li baš velike grudi nekome spasiti ili promijeniti život? Nisam sigurna. Suprug i ja smo uvijek prvenstveno ulagali u djecu i u njihovo znanje i obrazovanje jer smo ih učili da im to nitko nikada ne može oduzeti - kaže Doležal i dodaje osobe koje se bave javnim poslom moraju paziti što govore i kako izgledaju jer su mnogima one uzor.

- Danas jest prevladala ta moda i mnogo se polaže na izgled - na ljusku, a manje na sadržaj. Samim tim šalje se poruka mladima koji još uvijek nisu toliko izgrađene osbe da je važnije ono što imaš na sebi, a ne u sebi. Tako je u cijelom svijetu, a ne samo kod nas - izjasnila se.