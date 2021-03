Ovako se slavilo prošle godine na Ruži koja je vratila nadu i optimizam

Prošlogodišnji spektakl Večernjakove ruže upisao se u povijest kao prva virtualna dodjela prestižne medijske nagrade na ovim prostorima. Bez fizičke prisutnosti nominiranih i prezentera u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, u kojem su jedino bili prekaljeni voditelji Duško Ćurlić i Doris Pinčić, publika je vjerno čekala da sazna hoće li njihov favorit osvojiti Večernjakovu ružu bez obzira na žestoku konkurenciju u svih sedam kategorija: novo lice godine, glazbenik godine, glumačko ostvarenje godine, TV emisija godine, TV osoba godine, radijska emisija godine te radijska osoba godine. Bila je to dodjela koja se s nestrpljenjem očekivala jer dotad takvo što nije viđeno, svi su bili napeti kako će proći, a čestitke nakon svečanosti na našu su adresu stizale danima.

Umjetnici i estradnjaci, bez obzira na to je li statua završila u njihovim rukama ili nije, složili su se kako je upravo Ruža vratila nadu i optimizam kojih je tih dana doista nedostajao. No, Ruža je još jednom pokazala da joj pandemija nije prepreka, a upravo su zato nagrađeni isticali da im je baš ta pobjeda posebno važna.

Prošle je godine Večernjakova ruža za 2019. godinu u kategoriji za novo lice godine pripalo mladoj zagrebačkoj glumici Tari Thaller.

– Ne mogu vjerovati da mi se takve prilike pružaju s 22 godine, da dobijem prvu nagradu. Ne znam kome bih najprije zahvalila. Svakako gledateljima koji su glasali za mene, ali i obitelji koja mi je velika podrška. Nadam se da ćemo se uskoro opet družiti uživo, a ne samo ovako online – kazala je Tara nakon što je kategoriju predstavila voditeljica i reporterka Damira Gregoret. U toj kategoriji još su bili nominirani i pjevači Roko Blažević i Jure Brkljača, pjevačica Lu Jakelić te glumica Elizabeta Brodić. Na svoje veliko iznenađenje, slavili su Marko Bratoš i Hrvoje Kečkeš, radijski voditelji “Jutarnjeg kluba” na narodnom koji su odnijeli Večernjakovu ružu u kategoriji radijska osoba godine.

– Hvala svima koji slušaju “Jutarnji klub” i svima koji su glasali te našoj užoj i široj radijskoj obitelji – kazao je Marko i zahvalio svim kolegama s narodnog radija koji su im pomogli u realizaciji “Jutarnjeg kluba”, a pozvao je i voditeljicu programa, koja se pak odlučila našaliti na račun Kečkeša. – Molim te da maknete statuu od Hrvoja kad nagrada dođe na radio – našalila se Doris dodavši da je Hrvoje već razbio jednu nagradu. – U svakom slučaju mislim da ću ovu nagradu posebno upamtiti i zbog posebnih okolnosti same dodjele – kazao nam je Hrvoje. U toj su kategoriji, uz pobjednike, za Večernjakovu ružu bili nominirani Slavin Balen, Boris Jokić, Barbara Kolar te Korado Korlević. Nagrada za radijsku emisije godine birala se između emisija: “Kad se smijah, tad i bijah”, “Intervju tjedna”, “Tužibaba”, “K’o žena” i “Povratak u budućnost”, a Ruža je pripala emisiji “Povratak u budućnost”, HRT-ovoj radijskoj emisiji s Drugog programa Hrvatskog radija koju vodi i uređuje Robert Mareković.

– Ovo je referencija kad su nagrade posrijedi, to je velika čast i zadovoljstvo. Uvijek se moram vratiti na radio i slušatelje jer sam živ i zdrav zahvaljujući njima – kazao je Mareković, koji je otkrio da će Ružu smjestiti u kuhinju pokraj Porina.

Gledatelji su za glumačko ostvarenje godine Večernjakovom ružom odlučili nagraditi kazališnu i televizijsku glumicu Jelenu Miholjević. Biralo se između Dade Ćosića, Jelene Miholjević, Krešimira Mikića, Momčile Otaševića i Alme Price, a kategoriju je predstavila pjevačica Ivana Vrdoljak Vanna.

– Puno, puno vam hvala! Jako mi ovo znači puno, riječ je o prekrasnoj i važnoj nagradi za prekrasnu seriju u kojoj svi uživamo i volimo je, vjerujem i publika, a ovo je samo još jedan mali dokaz. Stvarno ste me razveselili. Hvala svima koji su glasali, presretna sam – rekla je Jelena. U prestižnoj kategoriji za glazbenika godine, u vrlo zahtjevnoj konkurenciji, Večernjakovu ružu glasovima je publike odnio pjevač Tony Cetinski. S Tonyjem su se borili Severina, Petar Grašo, Prljavo kazalište i Luka Šulić, a dobitnika je predstavio proslavljeni košarkaš Dino Rađa.

– Ne mogu vjerovati! Najprije, čestitam svima nominiranima, ovo je jaka konkurencija, svi su jako uspješni. Moja prva Ruža! Evo, i pas je počeo lajati. Ne znam kome bih najprije zahvalio. Naravno, supruzi, da ostane zdrava i takva kakva jest i da ostanemo sretni kao što i jesmo – bio je uzbuđen Tony, koji je zahvalio publici i Večernjaku. Ružu za TV osobu 2019. godine osvojio je RTL-ov voditelj Zoran Šprajc.



U žestokoj kategoriji bili su nominirani voditelj HRT-a Tarik Filipović, novinarka Nove TV Maja Medaković, voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc, voditelj HRT-a Mislav Togonal i njegova kolegica Daniela Trbović. Kategoriju je iz svog doma predstavio Andrija Jarak, a Zoran Šprajc je postao ponosni vlasnik četvrte Večernjakove ruže. – Tko kaže da Andrija donosi samo nevolje pred kuću? Evo, meni je donio treću, odnosno četvrtu Večernjakovu ružu. Ovo je doista pod neobičnim okolnostima, kažu da se ni najstariji gledatelji ne sjećaju ovakve dodjele nagrada. Ovo je stvarno jedinstveno iskustvo i jedinstvena nagrada. Ovo mi je treća ruža za TV osobu godine, a posebna je jer dolazi i s trećim stentom koji sam dobio lani. Dakle, tri Ruže i tri stenta. Ima li veće nagrade za čovjeka od toga? – kazao je RTL-ov voditelj, a zadnja kategorija za koju je dodijeljena prestižna nagrada bila je TV emisija godine, koja je otišla ekipi Nove TV i emisiji “Provjereno”.

– Htjela bih zahvaliti gledateljima i reći da jedva čekam da se život vrati u normalu da možemo raditi onako kako smo naviknuli raditi i kako gledatelji očekuju od nas, pravo novinarstvo! Srce mi je kao kuća sada, znaš? – rekla je oduševljena voditeljica Ivana Paradžiković, a kategoriju je predstavio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, dok su nominirani bili HRT-ova emisija “Lijepom Našom”, “Prime Time” N1 televizije, “Provjereno” s Nove TV, “RTL Direkt” i HRT-ov “The Voice”.

Svi su dobitnici poslije kazali kako će slavlje zbog priznanja koje su im dodijelili čitatelji najstarije i najvažnije medijske nagrade u Hrvatskoj odgoditi za neka bolja vremena. Naime, većina je planirala veliku feštu, a malo je tko tada mogao pomisliti da će pandemija potrajati do današnjih dana. Upravo zato, dok se priprema nova dodjela, važno nam je radi svih nominiranih još jednom pokazati da ćemo dati sve od sebe da najbolji u prošloj godini dobiju zaslužena priznanja.