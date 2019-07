Ovaj tjedan nije nam nedostajao Sly Stallone

Iako su mnogi mediji u Hrvatskoj pisali da će hollywoodska zvijezda Sylvester Stallone kod nas ovih dana proslaviti svoj 73. rođendan, do toga ipak nije došlo. Istina, iz Venecije u Split doputovala je njegova obitelj – supruga Jennifer Flavin i njihove kćeri, sve od reda ruže: Sistine Rose, Sophia Rose i Scarlet Rose.

Unajmili su luksuzni 50-metarski jedrenjak “Meira” i dobro raspoloženi krenuli u plovidbu prema Braču, Hvaru te čudesnoj plaži Zlatni rat. Na tom brodu, međutim, nije se našao i poznati glumac koji ne samo da je utjelovio već je i osmislio, neke od najlegendarnijih filmskih likova u povijesti kinematografije, ali i popularne kulture.

On se, eto, uslijed neodgodivih poslovnih obaveza zadržao na nekoj drugoj lokaciji, a na kojoj su se vjerojatno ondašnji mediji, poput ovih naših, raspisali o tome kako će taj poznati snagator baš u njihovim krajevima proslaviti svoj rođendan. Ako su pri tome malo ismijali naše najave da će to biti kod nas, iako ga nitko nije vidio sve ove dane što se o njemu piše, nećemo im to moći zamjeriti... Pa ipak, zahvaljujući domaćim urednicima programskog sadržaja – kojima ovom prigodom zbog toga dodjeljujem TV ružu – Stallone nam ovaj tjedan uopće nije nedostajao.

Kako bi nam, naime, nadoknadili činjenicu da ga nećemo vidjeti uživo negdje u Hrvatskoj, omogućili su nam da ga u više navrata nego što je to uobičajeno, gledamo na našim malim ekranima. Elem, Doma TV je već početkom tjedna nepogrešivo krenula s “Tangom&Cashom”. Popularni akcijski film koji spada u “buddy-buddy” podžanr jer su glavni protagonisti filma dva vrlo različita partnera osuđena na zajednički rad tijekom kojeg se zbližavaju, a što film osim žestoke akcije čini i lijepom pričom o prijateljstvu, bio je pravi izbor da nam umanji razočaranje zbog Stalloneova nedolaska. RTL 2, koji svojim sloganom jamči samo zabavu, otprilike u isto to vrijeme prikazivao je film “Iza rešetaka”, a koji uz “Copland” slovi za jedno od njegovih boljih glumačkih ostvarenja. U tom odličnom kriminalističkom trileru koji, za razliku od ostalih Slyevih filmova, nema pretjeranog nasilja i akcijskih prenemaganja, tumači lik Franka Leonea koji se približava kraju izdržavanja zatvorske kazne za relativno manje kazneno djelo. Uvjeti u zatvoru prilično su dobri, a bolji život i sloboda, kako se čini, nadomak su mu ruke.

Iznenada ga, međutim, premještaju u drugi, mnogo gori zatvor, a u kojemu glavnu riječ ima upravitelj Donald Sutherland koji je upravljao i zatvorom iz kojeg je Leone prije pobjegao te koji mu se sada zbog toga želi osvetiti. Film je i trideset godina nakon što je snimljen izuzetno zabavan pa se tijekom tih sat i pol koliko se Frank Leone pred našim očima bori s nepravednim zatvorskim režimom, lako može zaboraviti da Stallone uopće nije ovdje s nama. Rođendanske svijeće puše na nekim drugim geografskim koordinatama, a mi, zahvaljujući Doma TV-u, RTL-u 2, te nešto kasnije i Novoj – koja na programu ima film “Obračun legendi” u kojemu Stallone i De Niro glume stare boksačke rivale – imamo dojam da je ipak tu!

To kako su mu se ovaj tjedan posvetili oni filmski kanali poput CineStara, KinoTV, Diva, Axn i TV1000, a koji su prikazivali sve od onog filma kada spašava ljude iz poplavljenog tunela do onoga kada ih spašava s planine, bolje da ni ne spominjem... Sva sreća da u “Kumu”, koji se također prikazivao na jednom od domaćih programa, nije prošao na audiciji za ulogu statista na svadbi.

“Nisu me uzeli ni da glumim Talijana u sceni s tri stotine ljudi!”, žalio se u jednom intervjuu na svoje teške glumačke početke taj rođeni Newyorčanin talijanskih korijena, ali nama to, zapravo, može biti drago. Toliko Stallonea bi nam ipak bilo previše za jedan tjedan! U ovom trenutku teksta trebalo bi napomenuti da sam iznimni obožavatelj lika i djela našeg slavljenika, a osim njegovih najznačajnijih ulogu kao što su “Rocky” i “Rambo”, te onih malo ozbiljnih kao što su ona u “F.I.S.T.-u” i “Bijegu u pobjedu”, posebno volim njegove uloge u komedijama i “trash” filmovima. “Stop! Ili će moja mama pucati!”, “Oscar”, “Ubojice”, “Specijalist”, “Cobra” te ostale Zlatnim malinama nagrađene uloge, meni predstavljaju vrhunac filmske zabave.

“Cliffhangera” i “Razbijača”, da spomenem samo njih, pogledao sam nekoliko stotina puta, a onaj film u kojemu je on vozač kamiona koji putuje po SAD-u i sudjeluje u natjecanjima u obaranju ruke, možda mi je jedan od najdražih filmova ceste uopće. Međutim, koliko god da cijenim tog sjajnog glumca, redatelja, scenarista, producenta, u posljednje vrijeme i autora filmske glazbe, a veoma ga cijenim upravo zbog te njegove raznovrsnosti, te koliko god bih ga rado vidio i uživo, ne mogu reći da mi je nešto posebno žao što je svoj 73. rođendan umjesto na srednjodalmatinskom otočju dočekao negdje drugdje. Nisam siguran da bi se inače naši televizijski urednici potrudili da ga toliko gledamo na TV-u, da smo čak stekli dojam kako nas Sly nije iznevjerio te da je, eto, ipak došao u Hrvatsku.