Ovaj detalj u filmu 'Barbie' odlična je reklama za Hrvatsku

Film Grete Grewig i Noaha Baumbacha, Barbie, napokon je došao u kina te izazvao nezapamćen interes publike i rasprodao sve dvorane tjednima prije prikazivanja. Za Barbie, ali i Kena, svatko je čuo, a ona je od stvaranja, davne 1959. godine, pa sve do danas mijenjala uloge i zanimanja. Promicala je raznolikosti i na taj način stvorila svjetsku popularnost koja nije popustila niti danas.

Ulogu ikonične lutke preuzima Margot Robbie, a njezinu bolju polovicu Kena utjelovljuje Ryan Gosling. Režiju potpisuje Greta Gerwig dok zvjezdani cast uključuje još i Willa Ferrella, Kate McKinnon, Simu Liu, Michaela Ceru i Americu Ferreru. Očekivano, scenografijom dominira upečatljiva ružičasta boja, a cijela estetika filma inspirirana je prividom savršenog života i izgleda junaka filma.

O filmu se pisalo nadugo i naširoko, no ono što dosad nitko nije primijetio je važan detalj koji se tiče i Hrvatske. Naime, kada Barbie i Ken iz Barbielanda putuju u stvarni svijet, lete avionom koji na sebi ima prepoznatljive crveno-bijele kvadratiće. Jesu li Greta Gerwig i njeni suradnici bili insprirani hrvatskom zastavom ili su se kvadratići u filmu našli slučajno ne znamo, no sigurno je kako je to još jedna dobra reklama za Hrvatsku.

Barbie je do sada imala brojne animirane filmove, ali ovaj filmski hit o kojem bruji cijeli svijet nešto je sasvim posebno. U modnom smislu, industrija ne pamti kad je neki film imao toliki utjecaj na modu kao Barbie ove godine…Boja „Barbie Pink“ zavladala je svijetom, nalazi se na svim naslovnicama prestižnih časopisa i na tjednima mode.

Nakon što je dugo bila omiljena, barbika je počela gubiti popularnost, a krivci za to su konkurenti kao što su Bratz, Monster High i Rainbow High, ali i druge lutke koje su klincima postale zanimljivije upravo zato što su na televiziji gledali sadržaje vezane za njih. Mnogima se nije svidjelo ni to što je barbika – samo barbika, mršava plavuša duge kose, standard ljepote s kojim se malotko mogao poistovjetiti pa su dugo godina na društvenim mrežama postojale kampanje da bi Barbie trebala promijeniti svoj izgled i biti manje seksistički prikazana.

Proizvođač Mattel ozbiljno je to shvatio pa je 2020. godina postala jedna od najuspješnijih za ovu lutku koja je firmi donijela zaradu od čak 1,5 milijardi dolara – u jeku pandemije. Osim glasa naroda na društvenim mrežama, šefovi u Mattelu naručili su ispitivanje tržišta, a rezultati su bili užasni. Djevojčice nisu htjele biti kao Barbie niti su mislile da su njezine brojne karijere nešto čemu treba stremiti. Tu se iskristalizirao i problem s izgledom – ljudi su govorili da barbika ne bi imala jetru niti bi joj vrat mogao izdržati težinu glave da je uvećaju na visinu i težinu žive osobe.

U novim crtanim serijama barbika je tipična tinejdžerica s problemima s kojima se susreću današnji klinci, a sve to u maniri reality showa kao što je, na primjer, "Keeping up with the Kardashians", uz ispovijed na kauču pred kamerom gdje gledateljima direktno u kameru objašnjava što se događa u seriji i kako se tada osjećala.

Sve to vodilo je i do filma "Barbie" u kojem je glavnu ulogu prvo trebala imati komičarka Amy Schumer, ali kaže da se nikako nije mogla dogovoriti sa šefovima filmskog studija jer je ona smatrala da bi barbika trebala biti izumiteljica što su oni prihvatili – ali njihova ideja bila je da lutka izumi cipele od želea.

Palicu je preuzela Margot Robbie, koja je uz Gretu Gerwig odlučila da barbika može ostati zabavna, a prema reakcijama na najavu mnogi se slažu s njom – osim što je doktorica, odvjetnica i nobelovka – klasična Barbie i dalje je mršava lutka s plavom kosom, onakva kakva je bila i prije 64 godine, a upravo to je nešto što u ljudima ipak budi nostalgiju, vrlo moćnu drogu koja će zasigurno pomoći filmu da zaradi milijune na box-officeu.

