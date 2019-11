Otkriveno tko će uvesti Splićane u 2020. godinu!

U brendiranom autobusu, koji će voziti besplatnu adventsku liniju, u petak je u Splitu najavljen novi Advent te da će Splićane i njihove goste u 2020. godinu uvesti Tomislav Bralić i klapa Intrade.

Splitski Advent tako će se održavati u, gdje će se djeca moći igrati zaboravljenih igara, u Đardinu će biti ledeni park s klizalištem, a tu će se istodobno održavati dramski i plesni program. Na Trgu Gaje Bulata pred zgradom HNK otvorit će se izložba Feđe Klarića, a tu će koncert imati i orkestar splitskoga HNKt. Na Rivi će, među ostalim, biti bogati zabavni program, koncerti, dječji program, klapski nastupi te program "Retro Božić" s plesnjacima, koncertnim večerima i unplugged te stand up nastupima.Ove godine prvi put Advent će se održavati i na Splitu 3, na trgu ispred robne kuće Prime. I tu će moći uživati najmlađi i njihovi roditelji te oni stariji jer će se tu održati prvenstvo u izradi fritula, DJ večeri, nastupi bandova, karaoke, humanitarne radionice izradei još mnogo toga.Gradonačelnik Andro Krstulović Opara kaže kako Advent postaje jedna od najvažnijih splitskih manifestacija, što potvrđuje sve većamnogih institucija, udruga i lokalne zajednice. Siguran je da će privući mnoge posjetitelje, ponajprije Splićane."Nije nam u interesu za Božić raditi veliku turističku priču, tijekom turističke sezone obaramo rekorde, čak i ove kada je gotovo cijeli Jadran bio u minusu.vrijeme je vrijeme za nas, za našu djecu i naše građane. Osmislili smo adventske svečanosti da našim građanima donesemo božićnu čaroliju i probudimo dobre stare osjećaje. Želja nam je da se zajedno s našim građanima dobro osjećamo, ajmo biti nasmijani, ajmo biti veseli, to nam je cilj ovog Božića", poručio je gradonačelnik.Direktorica gradske Turističke zajedniceje istaknula kako im je ove godine želja bila da u svim posjetiteljima probude dječju zaigranost i emociju nekih davnih vremena, pa su tako uveli nove lokacije i oživjeli tradicionalne lokacije klizalištem,, retro-izložbom, tematskim programima, plesnjacima i mnogim iznenađenjima kojima će svi uploviti u vremeplov."Prošle godine je za vrijeme Adventa turistički promet porastao za 17 posto u dolascima i 21 posto u noćenjima, a sudeći pointeresu inozemnih medija, Split postaje uistinu nezaobilazna adventska destinacija", poručila je Vukšić.Direktor tvrtke Prometanajavio je dvije besplatne adventske linije koje će vikendom prometovati cijeli dan, a HŽ Putnički prijevoz svake će subote i nedjelje nuditi besplatnu povratnu vožnju za građane Splita, Solina, Kaštela i Trogira do centra grada. Osim toga, besplatan prijevoz subotom i nedjeljom ujutro i poslijepodne bit će omogućenvlakom na relaciji Kaštel Stari - Split - Kaštel Stari Split - Kaštel Stari, a za najmlađe posebno će prometovati adventski vlakić.Na Rivi će biti bogat i raznolik program, rekao je direktor tvrtke Spalatuma DMC Ante Šunjić, ističući da zabavni program obiluje tematskim večerima i nastupima poznatih glazbenika. Manifestaciju otvara sastav Gustafi, a posjetitelje će zabavljati Giuliano i Diktatori,, Marko Pecotić & band, grupa Vatra i mnogi drugi. Posebna poslastica će biti božićni koncert Tedija Spalata uzdobar provod za doček Nove godine. Klapa Intrade i Tomislav Bralić stvorit će veseli dalmatinski ugođaj, a za zabavu do jutarnjih sati zadužena je Jelena Rozga.Na splitskom Adventu bit će postavljeno, pa iz Grada pozivaju zainteresirane da se jave na njihov javni poziv za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na Adventu u Splitu – Zimskom akvarelu 2019./2020. Advent u Splitu počinje 30. studenoga i trajat će do 2. siječnja.