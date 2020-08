Opisivali su ga kao nasilnika i zlostavljača, ali onda je slavna pjevačica otkrila pravu istinu

Američki glumac Sean Penn ima nekoliko razloga za slavlje ovaj mjesec. Nedavno se oženio, a slavi i 60. rođendan. Mnogima omiljeni glumac, dobitnik čak dva Oscara za uloge u filmovima "Mistična rijeka" i "Milk", napokon je pronašao sreću u ljubavi koju je tražio godinama.

Fantastičan glumac, ali kako su pisali strani mediji - ne tako lako podnošljiv partner, Penn je godinama imao problema sa ženama. Jedna od najgorih priča o njegovim problemima izašla je u javnost već 80-ih, kada je bio u braku s pjevačicom Madonnom. Naime, Sean ju je navodno udario palicom za bejzbol zbog čega je završio u zatvoru. Ipak, mnogo godina kasnije prava istina ipak je izašla na vidjelo. Nakon što je Lee Daniels, kreator showa Empire, optužio Penna da je nasilnik, glumac ga je odlučio tužiti i to za golemu cifru, čak 10 milijuna dolara.

U njegovu obranu stala je i bivša supruga, Madonna, koja je kazala kako su priče o Seanovom nasilničkom ponašanju prenapuhane ili izmišljene te da su mu gotovo uništile karijeru. - Svjesna sam da su godinama kružile priče da je Sean bio nasilan prema meni. Točnije, svjesna sam da su tabloidi u lipnju 1897. proširili priču da me udario bejzbolskom palicom. Ja znam da su te optužbe potpuno neosnovane te da su užasne, bezobzirne i netočne - kazala je pjevačica na sudu i dodala: - Svjesna sam i navoda da je Sean završio u zatvoru 1989. zbog nasilja u obitelji. Bilo je to, kako su navodili, zato što me tukao. Nije istina da me tukao. Da, kao supružnici smo imali mnogo žestokih svađa, ali on nikada nije digao ruku na mene niti me zavezao. Sedam godina kasnije Sean se oženio kolegicom, zvijezdom serije "Kuća od karata" Robin Wright. Par je u braku bio gotovo 20 godina, činili su se presretnima, a dobili su i dvoje djece. No sve je završilo doista ružno. Sean je kasnije rekao da se nije osjećao kao da je ikada bio voljen.

- Jednom kad se razvedeš sva istina izađe na vidjelo. Više puta sam se znao pitati što ja to zapravo radim, kako sam mogao vjerovati da me ta osoba voli i da osjeća nešto za mene. Osjećao sam se užasno poniženo nakon razvoda, zbog čega bi neki ljudi mogli postati ogorčeni i zatvoreni, no ja sam sasvim drukčija osoba - kazao je Penn. Nakon razvoda posvetio se dobrotvornom radu. Te se godine dogodio veliki potres na Haitiju, a glumac je shvatio da može nekome pomoći pa je osnovao organizaciju za pomoć onima koje je pogodila ta nesreća. Pomalo se počeo opuštati pa je ponovno pokušao pronaći ljubav. Negdje 2014. strani mediji počeli su šuškati o novom moćnom paru. Penn je viđen s Charlize Theron u koju se smrtno zaljubio. Brzo su se (i tajno) zaručili, no njihova sreća trajala je samo nekoliko mjeseci. Samo godinu dana kasnije Sean je upoznao Leilu George. Kći glumca Vincenta D'Onofrija mlađa je od njega 23 godine, no to im definitivno nije smetalo. Zaručili su se, a početkom kolovoza i vjenčali. Par je vjenčanje želio držati u tajnosti, no odali su ih zajednički prijatelji koji su im čestitali na Instagramu. - Čestitke na vjenčanju, golupčići. Pozdravljamo vaš predivan brak - napisao je Josh Brolin, glumac koji je s Pennom igrao u filmu "Milk".

Seanov put u glumačke vode nije počeo slučajno. Njegova majka Eileen Ryan i njegov otac Leo bili su glumci, a odrastao je u Los Angelesu okružen zvijezdama s velikog platna. Kao klinac htio je biti redatelj, a prvu ulogu u nekoj hollywoodskoj produkciji dobio je 1981. Već godinu dana kasnije dobio je ulogu u filmu "Fast Times at Ridgemont High" te je postao miljenik redatelja i producenata, a ubrzo i publike. Osim glumačke karijere i ljubavnih brodoloma, o Pennu se mnogo pisalo i kada je odlučio intervjuirati meksičkog kriminalca El Chapa Guzmána. Intervjuirao ga je za časopis Rolling Stone. El Chapo je, naime, htio da netko snimi film o njemu i njegovu bijegu iz zatvora. Tekst je izašao dan nakon što je Guzmán uhićen, a Penn je navodno pomogao istražiteljima jer je policija preko njegova mobitela uspjela locirati gdje se točno kriminalac nalazi. Penn je kazao kako ništa o susretu nije htio tajiti te da je to bio presedan jer El Chapo nikada ranije nije dao intervju, a isto tako nikada ranije nije pustio nikoga u svoje skrovište zbog čega je glumac bio u strahu za vlastiti život.

Penn je isto tako poznat kao jedan od velikih protivnika pokreta#MeToo koji se bori za žene koje su godinama zlostavljane u industriji. Kazao je kako je situacija previše crno-bijela i da se optužene odmah osuđuje, a da on misli da je sve to prebrzo i da svi trebaju saslušati obje strane. Kazao je da u mnogim slučajevima ne znamo što su činjenice. Opisao je pokret kao "niz pojedinačnih tužitelja, žrtava, optužbi od kojih su neke bez temelja", a kasnije je dodao i da sve to dovodi do preoštrih tonova i bijesa te da se to njemu nikako ne sviđa. - U većini stvari koje su veoma važne mislim da je dobro usporiti - nastavio je glumac i našao se na udaru kritika jer on je bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći, a radi se o borbi za ženska prava. Penn trenutačno uživa u bračnoj sreći, no ne govori često o privatnom životu. Tu i tamo da naslutiti da se nešto događa, no većinu vremena detalje zadržava za sebe. Ipak, čini se da ga je Leila osvojila jer mladu glumicu ne ispušta iz vida ni na trenutak.