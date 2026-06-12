Songkillersi koncertom u Lisinskom slave veliki jubilej

U tri desetljeća koliko je prošlo od njihovog prvog albuma Fleka - Songkillersi su dosegli status kultnog benda i svoj put nastavljaju dalje! S ponosom najavljuju posebnu muzičku poslasticu - veliki koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog 5. studenog.

ovom iznimnom slavlju bend će proslaviti 30. rođendan njiNa hovog prvog albuma, ali i predstaviti posebno vinilno izdanje - kompilaciju Songkillers - The Collection na kojem će se naći njihovi hitovi iz preko 30 godina duge karijere. "Zvuči nestvarno da pjesme "Nik'o kao ti" ili "Malo ljubavi" postoje već preko 30 godina, ali s druge strane odličan je osjećaj znati da su preživjeje svo to vrijeme. U Lisinskom ćemo prirediti jednu posebnu proslavu našeg benda i svega što smo kroz ova tri desetljeća stvarali." - rekao je Željko Banić - Bane frontman benda i autor velikog broja hitova grupe Songkillers. Veseli ga i činjenica da će neke od najljepših pjesama Songkillersa zaživjeti i na vinilu u sklopu ove slavljeničke kompilacije.

"Toliko smo dugo opstali da su se vinili vratili u modu, i sada neke od naših pjesama ponovno žive na ploči! Ovaj dvostruki vinil baš je lijepo zaokružio našu priču i baš se veselimo da zajedno s našom publikom u Lisinskom obilježimo sve posebne trenutke koji su iza nas" - kaže Bane. Poseban, dvostruki vinil Songkillers - The Collection biti će dostupan samo na koncertu, a ulaznice za spektakl u Lisinkom pronađite na blagajni Lisinskog ili na Lisinski.hr.