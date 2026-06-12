Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
na instagramu

FOTO Najatraktivnija sportska novinarka oduševila na otvorenju Mundijala! Evo što je nosila

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
12.06.2026.
u 17:30

Riječ je o modelu Calla australskog dizajnera Alexa Perryja, izrađenom od likre, s dugim rukavima, okruglim izrezom i tie-dye cvjetnim printom

Najpoznatija sportska voditeljica Diletta Leotta stigla je na otvorenje Svjetskog nogometnog prvenstva i oduševila svojim izdanjem! Talijanka je za utakmicu između Meksika i Južnoafričke Republike odabrala je kratku pripijenu haljinu u ružičasto-narančastim tonovima. Riječ je o modelu Calla australskog dizajnera Alexa Perryja, izrađenom od likre, s dugim rukavima, okruglim izrezom i tie-dye cvjetnim printom. Haljina ima i zatvaranje patentnim zatvaračem na leđima te bočno učvršćenje koje dodatno naglašava siluetu.
U pripijenom modelu dodatno je istaknula liniju svega mjesec dana nakon poroda. Efektan print bio je glavna zvijezda cijelog stylinga. Kombinacija ružičaste, narančaste i bijele djelovala je ljetno, energično i dovoljno upečatljivo za događaj poput otvaranja Mundijala.

Leotta je look najprije upotpunila ružičastim cipelama s malom petom, čime je dodatno naglasila romantičniji dio outfita. Kasnije ih je zamijenila crnim visokim kožnim čizmama, pa je cijela kombinacija dobila nešto odvažniji, večernji dojam.
Podsjetimo, nakon rođenja sina Leonarda zvijezda DAZN-a spakirala je kofere i preselila u luksuznu vilu u gradiću Salò na jezeru Garda, gdje provodi prve ljetne dane kao “mama dvoje djece”. Vrijeme provodi u krugu obitelji – sa suprugom Lorisom Kariusom te djecom Arijom i Leonardom – i pritom uživa u opuštenoj atmosferi, piše talijanski medij.

Nakon nekoliko tjedana provedenih u intimi obiteljskog kruga, Diletta i Loris otvorili su vrata svog raskošnog ljetnog doma i prvim bliskim prijateljima. Na jezeru su im se pridružile Dilettina nerazdvojna prijateljica, poznata talijanska pjevačica Elodie. Diletta je na društvenim mrežama objavila niz fotografija i tako pratiteljima otkrila kako provode dane. Prva fotografija u nizu prikazuje upravo Dilettu i njezinu najbolju prijateljicu Elodie kako se grle na pramcu broda (vjerojatno jahte). Voditeljica je pritom zapanjila društvene mreže u plavom, a pjevačica u crnom bikiniju.

FOTO Nakon turneje po Italiji, Marko Kutlić nastupio u Zagrebu: Pogledajte djelić atmosfere
1/23

Hvale se dalje trenucima kupanja u infinity bazenu luksuzne vile s djecom, ali i zajedničkim poziranjem s Lorisom Kariusomuz romantičan zalazak sunca nad jezerom. Fotografije ujedno otkrivaju i komadić njihove svakodnevice u povijesnoj jezgri gradića Salò. Dok Elodie gura kolica s malenom Ariom, Diletta hoda uz nju i drži je za ruku, a među zabilježenim trenucima našli su se i obični obiteljski rituali poput odlazaka na sladoled, vožnje na vrtuljku pa čak i skoka do supermarketa.

Leotta je megapopularna talijanska sportska novinarka i TV voditeljica, najpoznatija po angažmanu na platformi DAZN gdje vodi emisije posvećene utakmicama talijanske Serie A. Zbog svog atraktivnog izgleda i šarma stekla je status jedne od najpoznatijih sportskih medijskih ličnosti u Europi. U braku je s njemačkim nogometnim vratarom Lorisom Kariusom, bivšim golmanom Liverpoola i Newcastlea. Par je zajedno od 2022. godine, imaju kćer Ariju i sina Leonarda, a vjenčali su se u lipnju 2024. godine na talijanskom otoku Vulcano.
Ključne riječi
SP Diletta Leotta showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bullhit
Video sadržaj
PARODIJSKA OBRADA

VIDEO Novi Bullhit Antene Zagreb podiže navijačku atmosferu: 'Dobru atmosferu možemo stvoriti i doma'

"Htjeli smo dodatno zagrijati atmosferu na samom početku prvenstva. Teško da ćemo svi do Amerike, ali dobru atmosferu možemo stvoriti i doma. A naši neka samo pobjeđuju, inspiracije za nove Bullhite sigurno neće nedostajati", rekao je Bulić. Novi Bullhit Antene Zagreb prati i energičan videospot u kojem se pojavljuje cijela ekipa radija, odjevena u prepoznatljive crveno-bijele kockice

Šibenik: Ivana Kova? snima spot za pjesmu Dalmacijo, srce oca moga
2
IVANA KOVAČ

'Mama mi je bila misica, tata velika zvijezda bivše Juge. Kada sam počela pjevati i čitala komentare, rasplakala sam se'

Ususret sutrašnjem CMC festivalu, gdje će u subotu, 13. lipnja, izvesti emotivnu obradu pjesme svog legendarnog oca, Miše Kovača, "Malo mi je jedan život s tobom", njezino uzbuđenje gotovo je opipljivo. Naš razgovor, nježan i otvoren, prirodno se pretvorio u tiho otvaranje njezina srca, priču o glazbi koja nije samo posao, nego životni poziv, o odlukama koje donosi iz uvjerenja, a ne zbog profita, o obraćenju i vjeri koja joj daje snagu, ljubavi prema Isusu Kristu, koja je nit vodilja kroz svaki njen korak i o obitelji koja joj je sidro i dom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!