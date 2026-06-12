FOTO Najatraktivnija sportska novinarka oduševila na otvorenju Mundijala! Evo što je nosila

Najpoznatija sportska voditeljica Diletta Leotta stigla je na otvorenje Svjetskog nogometnog prvenstva i oduševila svojim izdanjem! Talijanka je za utakmicu između Meksika i Južnoafričke Republike odabrala je kratku pripijenu haljinu u ružičasto-narančastim tonovima. Riječ je o modelu Calla australskog dizajnera Alexa Perryja, izrađenom od likre, s dugim rukavima, okruglim izrezom i tie-dye cvjetnim printom. Haljina ima i zatvaranje patentnim zatvaračem na leđima te bočno učvršćenje koje dodatno naglašava siluetu.

U pripijenom modelu dodatno je istaknula liniju svega mjesec dana nakon poroda. Efektan print bio je glavna zvijezda cijelog stylinga. Kombinacija ružičaste, narančaste i bijele djelovala je ljetno, energično i dovoljno upečatljivo za događaj poput otvaranja Mundijala.

Leotta je look najprije upotpunila ružičastim cipelama s malom petom, čime je dodatno naglasila romantičniji dio outfita. Kasnije ih je zamijenila crnim visokim kožnim čizmama, pa je cijela kombinacija dobila nešto odvažniji, večernji dojam.

Podsjetimo, nakon rođenja sina Leonarda zvijezda DAZN-a spakirala je kofere i preselila u luksuznu vilu u gradiću Salò na jezeru Garda, gdje provodi prve ljetne dane kao “mama dvoje djece”. Vrijeme provodi u krugu obitelji – sa suprugom Lorisom Kariusom te djecom Arijom i Leonardom – i pritom uživa u opuštenoj atmosferi, piše talijanski medij.

Nakon nekoliko tjedana provedenih u intimi obiteljskog kruga, Diletta i Loris otvorili su vrata svog raskošnog ljetnog doma i prvim bliskim prijateljima. Na jezeru su im se pridružile Dilettina nerazdvojna prijateljica, poznata talijanska pjevačica Elodie. Diletta je na društvenim mrežama objavila niz fotografija i tako pratiteljima otkrila kako provode dane. Prva fotografija u nizu prikazuje upravo Dilettu i njezinu najbolju prijateljicu Elodie kako se grle na pramcu broda (vjerojatno jahte). Voditeljica je pritom zapanjila društvene mreže u plavom, a pjevačica u crnom bikiniju.

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Hvale se dalje trenucima kupanja u infinity bazenu luksuzne vile s djecom, ali i zajedničkim poziranjem s Lorisom Kariusomuz romantičan zalazak sunca nad jezerom. Fotografije ujedno otkrivaju i komadić njihove svakodnevice u povijesnoj jezgri gradića Salò. Dok Elodie gura kolica s malenom Ariom, Diletta hoda uz nju i drži je za ruku, a među zabilježenim trenucima našli su se i obični obiteljski rituali poput odlazaka na sladoled, vožnje na vrtuljku pa čak i skoka do supermarketa.

Leotta je megapopularna talijanska sportska novinarka i TV voditeljica, najpoznatija po angažmanu na platformi DAZN gdje vodi emisije posvećene utakmicama talijanske Serie A. Zbog svog atraktivnog izgleda i šarma stekla je status jedne od najpoznatijih sportskih medijskih ličnosti u Europi. U braku je s njemačkim nogometnim vratarom Lorisom Kariusom, bivšim golmanom Liverpoola i Newcastlea. Par je zajedno od 2022. godine, imaju kćer Ariju i sina Leonarda, a vjenčali su se u lipnju 2024. godine na talijanskom otoku Vulcano.