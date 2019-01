Oni su nade glazbene scene: Uz njih nema straha za glazbenu budućnost

Krajem godine na domaćim televizijama završila su još dva natjecanja u kojima su mladi talenti pokazivali svoje pjevačke sposobnosti. Dok smo u “Supertalentu” Nove TV gledali i druge talente osim pjevačkih, RTL-ove “Zvijezde” donijele su nam nastupe mladih pjevača koji su se glasovnim sposobnostima približili svojim mentorima i s njima ravnopravno izvodili duete.

Jacques želi duet s Rokom

No hoće li uspjeti u svijetu glazbe?

Sudeći po dosadašnjim iskustvima sudionika i pobjednika ovakve vrste showova, neće im biti lako pronaći mjesto u glazbenom svijetu. Tako je na primjer prošlogodišnja pobjednica RTL-ovih “Zvijezda” Jessica Atlić-McColgan tek ove godine izdala debitantski singl koji je prošao gotovo nezapaženo. Vani je praksa sasvim drukčija i pobjednici ovakvih natjecanja odmah nakon pobjede izdaju singl, dok im je popularnost na vrhu. A što o tome kažu profesionalci?

Skladatelj Marko Tomasović jedan je od najpoznatijih autora koji radi upravo s mladim pjevačima. Vezan je uz same početke karijera Maje Šuput, Ivane Kindl, Lidije Bačić, Vande Winter, Antonije Šole, Claudie Beni i drugih, a pratio je i ovogodišnje glazbene talent showove.

– Gledao sam nastupe mladih pjevačkih talenata u emisijama i neki su me zbilja oduševili. No smatram da je u današnje vrijeme sasvim nezahvalno prognozirati tko će od njih postati zvijezda jer to više ovisi o njihovoj volji, snalažljivosti, angažmanu, procjenama tijekom karijere nego o talentu. Ja sam rekao da nikad više neću nikom reći da mu preporučujem bavljenje nečim drugim u životu jer danas nije potreban ni sluh da bi živio od svog glasa, ako se ljudi na tvojim nastupima dobro zabavljaju. Surađujem s puno mladih talenata u koje jako vjerujem, a neki od njih u tim emisijama nisu daleko dogurali. Ono što je sigurno – Hrvatska nema straha za glazbenu budućnost; pojedini nastupi su za njihovu dob bili spektakularni, čak ih ni amaterski složene matrice nisu ometale u ekspresiji osjećaja – oštro će Tomasović i dodaje kako su svi mladi pjevači pjevali izvanserijski za svoju dob, no stilski mu je najbliži Noa Rupčić.

Tomasović za Nou kaže kako dugo nije čuo toliko dobro kontroliran i autentičan muški vokal među mladim hrvatskim rock-snagama. Noa dio svog talenta duguje i genetici, jer njegovi roditelji su poznata glazbena imena: Tina Kresnik i Hrvoje Rupčić koji su mu bili najveća podrška u njegovu osvajanju glazbenog svijeta.

– Pobjednica “Zvijezda” Ilma Karahmet može svaki žanr otpjevati jednako sjajno, pa bih u konačnici i ja izabrao nju. Iz “Supertalenta” me se najviše dojmila Elena Brnić. Nevjerojatno je što ta cura može otpjevati – kaže Tomasović.

Svakako valja izdvojiti i Roka Blaževića, koji je već pobijedio na Pinkovim “Zvjezdicama”, a u RTL-ovim “Zvijezdama” zauzeo je drugo mjesto.

Uz pravu podršku od njega bismo mogli dobiti novu pjevačku zvijezdu u rangu Tonyja ili Jacquesa.

Tonči Huljić predviđa mu svjetsku karijeru i kaže da ga vidi na West Endu, Jacques se već predbilježio za duet s njim, a Tony ga je već prije ishvalio na svom Facebooku.

Tony pozvao Adnu na turneju

Vokal i interpretacije Adne Šestić nikoga nisu ostavile ravnodušnim i iako nije pobijedila u showu “Supertalent”, ponude za suradnju već pristižu na adresu ove talentirane 19-godišnjakinje.

Kad je čuo Adninu izvedbu svoje pjesme “Kao u snu”, Tony Cetinski joj je poručio:

– Iskrene čestitke mladoj i iznimnoj Adni! Dala je pjesmi novu dimenziju. Ovo je svemir! Adna imaš moj otvoreni poziv da budeš naš specijalni gost na turneji #samoljubav tour 2019.

Ova ponuda iznenadila je i samu Adnu, a vjerujemo kako neće biti jedina i da će sličnih ponuda biti i u 2019.

