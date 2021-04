Omražena kći bivšeg predsjednika na meti kritika nakon jedne objave

Omražena kći bivšeg predsjednika Amerike Donalda Trumpa, Ivanka Trump (39), stavila je na sebe metu objavivši fotografiju na kojoj se cijepi protiv koronavirusa Pfizerovim cjepivom. Ubrzo je pozvala svoje pratitelje da učine isto, ali nije očekivala da će uslijediti val komentara konzervativaca koji su joj poručili da se prisjeti kada su svi tvrdili da je pandemija bila zajvera.

"Nadao sam se da si iznad ovoga", Sjeti se kad je ovo bila samo zavjera", nižu se komentari pratitelja koji joj spočitavaju ovaj potez, a naravno njenu odluku predbacili su joj i antivakseri.

Foto: Instagram

"Ne hvala! S 99-postotnom stopom preživljavanja, propustit ću ovo. S uplivom Billa Gatesa u ovo, neću to napraviti", poručio joj je jedan pratitelj.

" Zahvalna sam što sam danas primila prvu dozu cjepiva protiv Covida-19 i potičem sve Amerikance da se cijepe čim to budu mogli. Cijepljenje je naš najbolji način da pobijedimo ovaj virus i zaštitimo sebe i druge" , kazala je nakon cijepljena Ivanka za koju je bliski izvor magazinu People ispričao kako se na to odlučila jer vidi to kao obraćanje protivnicima cijepljenja kojih ima najviše u redovima Republikanske stranke.

"Smatra da je vitalno naglasiti važnost cijepljenja i ohrabriti druge da to učine čim budu mogli", naveo je izvor i dodao da Ivanka ima puno povjerenje u dostupna cjepiva. Ona inače sa suprugom Jaredom Kushnerom živi u Floridi nakon što su u siječnju napustili Bijelu kuću. Žive u Miamiju gdje su kupili zemljište vrijedno više milijuna dolara gdje planiraju izgraditi obiteljski dom.

