Omiljeni glumac iznenadio fanove transformacijom: 'Ovo nije umjetna inteligencija'

Svijet je navikao na transformacije Sache Barona Cohena, no umjesto novog bizarnog lika sumnjivih brkova i još sumnjivijeg naglaska, britanski komičar ovoga puta šokirao je javnost neprepoznatljivim, isklesanim tijelom. Naslovnica britanskog izdanja časopisa Men's Fitness prikazuje 53-godišnjeg glumca bez majice, nauljenih i savršeno definiranih trbušnih mišića, kako u rukama drži teške utege. Fotografija je u trenu postala viralna, a obožavatelji su preplavili društvene mreže komentarima. "Ispričavam se, ali nabildani Borat kao seks-simbol nije bio na mojoj bingo kartici za 2025. godinu", samo je jedan od duhovitih komentara koji sažima opće iznenađenje. Daleko od komičnih kostima Borata ili Ali G-ja, Cohen je pokazao da se i u šestom desetljeću života može postići zavidna forma, a naslovnica je otkrila i primamljiv podatak – "Od Borata do frajera u 25 minuta dnevno".

Naravno, Cohen ne bi bio Cohen da cijelu situaciju nije prokomentirao na sebi svojstven, sarkastičan način. Na svom Instagram profilu podijelio je naslovnicu uz komentar: "Ovo nije umjetna inteligencija, zaista sam dovoljno egoističan da ovo napravim". Ubrzo je uslijedilo i priznanje koje je zaintrigiralo javnost. "Neki celebovi koriste Ozempic, neki privatne kuhare, drugi osobne trenere. Ja sam koristio sve troje", napisao je bez zadrške, potvrđujući glasine o popularnom lijeku za dijabetes koji se koristi za mršavljenje. Svoju je transformaciju duhovito nazvao "javnim lansiranjem krize srednjih godina" te predstavio svoj "novi lik: muškarca u srednjim godinama koji je pivo zamijenio proteinskim shakeovima". Na kraju se zahvalio i svom treneru Alfonsu Morettiju što je "učinio nezamislivo – trpio me 25 minuta dnevno".

Iza šaljivih priznanja stoji, međutim, priča o nevjerojatnoj disciplini i fokusu. Put do mišićavog tijela započeo je pozivom kolegi Matthewu McConaugheyju, poznatom po besprijekornoj tjelesnoj formi, kojeg je Cohen zamolio za preporuku trenera sposobnog za brze i učinkovite rezultate. McConaughey ga je spojio s Alfonsom "The Angry Trainer" Morettijem, slavnim trenerom poznatim po transformacijama glumaca u rekordnom roku. Moretti je u intervjuu otkrio kako je na njihovom prvom video pozivu natjerao Cohena da se skine u donje rublje kako bi procijenio početno stanje. "Izgledao je poput ravnala, potpuno ravan", opisao je trener, no odmah je dodao kako je u njemu detektirao "sportaša koji se skriva". Sam Cohen bio je znatno samokritičniji, opisavši svoju tadašnju kondiciju riječima: "Imao sam snagu jezgre artritične meduze".

Morettijev plan bio je usredotočen na kratke, ali intenzivne i, što je najvažnije, održive treninge. Cohen je svakodnevno vježbao svega 25 minuta, a režim je započeo sa 100 sklekova dnevno. Bio je dosljedan i discipliniran, odrađujući treninge čak i tijekom zahtjevnih dana snimanja. Plan prehrane bio je strog, s visokim udjelom vlakana i proteina te niskim udjelom šećera. Rezultati su bili toliko brzi i drastični da je produkcijski tim za kostime morao potrošiti oko 4600 € kako bi u više navrata prepravljao Cohenov kostim za novu ulogu, jer se njegovo tijelo mijenjalo iz tjedna u tjedan. U samo tri tjedna, glumac je postao snažniji i vitkiji no ikad prije.

Ova zapanjujuća transformacija nije samo hir glumca, kako se sam našalio, već temeljita priprema za jednu od najvažnijih uloga njegove karijere. Šef Marvela, Kevin Feige, potvrdio je da će Cohenov lik, Mefisto, biti istaknuta figura i sljedeći veliki superzlikovac u Marvelovom filmskom svemiru. Mefisto je demonski entitet koji sklapa faustovske pogodbe s drugim likovima, a u stripovima se sukobljavao s junacima poput Spider-Mana i Doctora Strangea. Cohen je svoje iznenađujuće debitiranje u ulozi imao u finalu serije "Ironheart" na platformi Disney+, a njegova fizička preobrazba jasan je pokazatelj da se za ulogu paklenog vladara priprema s potpunom predanošću.

Cohenova posvećenost u potpunosti je u skladu s njegovim dosadašnjim radom, gdje se kao "method actor" potpuno uživljavao u likove Borata, Brüna ili generala Aladeena. Sada je tu istu energiju usmjerio u stvaranje zastrašujućeg i fizički dominantnog zlikovca. Njegovo novo tijelo nije samo za naslovnicu časopisa; ono je oklop novog vladara Marvelovog podzemlja koji će, po svemu sudeći, igrati ključnu ulogu u nadolazećim filmovima, uključujući i dva nova filma o Osvetnicima.