Teški trenuci omiljene Berte: 'Na respiratoru je i dijalizi'

Poznata glumica Conchata Ferrell koju mnogi pamte po ulozi simpatične Berte, domaćice Charlieja Sheena, u seriji "Dva i pol muškarca" još se uvijek oporavlja od srčanog udara koji je nedavno pretrpjela. Stanje 77-godišnje američke glumice još je uvijek neizvjesno, a oporavak će, kako pišu strani mediji, biti dug i neizvjestan.

Njezin suprug Arnie Anderson medijima je otkrio kako je glumica završila na bolničkom liječenju još u svibnju, a nakon toga puna je četiri tjedna provela na odjelu intenzivne njege. U jednom je trenutku doživjela i 10-minutni srčani zastoj, a zbog komplikacija nedavno je prebačena u ustanovu za dugotrajno liječenje.

- Trenutačno je na respiratoru i dijalizi. Iako joj je stanje stabilno, polusvjesna je i nesposobna za komunikaciju. Često preko telefona razgovaram s njezinom medicinskom sestrom, ali ne mogu je posjetiti zbog strogih pravila koje su bolnice uvele kako bi spriječile širenje zaraze koronavirusom - izjavio je Arnie koji unatoč svemu ne gubi optimizam.

- Proći će još neko vrijeme prije nego što dođe do oporavka... Ništa ne možemo učiniti da ubrzamo taj proces, ali nadamo se najboljem - dodao je.

Zdravstveni problemi glumice započeli su još u prosincu prošle godine nakon što je završila u bolnici zbog infekcije bubrega koja se proširila te joj je počela kontaminirati krv. I tada je nekoliko tjedana provela na intenzivnoj njezi, a početkom godine vratila se u svoj dom gdje je od tada svakodnevno odrađivala fizikalnu terapiju sve dok ju nije zadesio infarkt od kojeg se sada oporavlja. Vijest o glumičinom zdravstvenom stanju rastužila je mnogobrojne obožavatelje koji joj šalju podršku pružaju putem društvenih mreža.

Conchata je karijeru započela na Broadwayu, a potom se prebacila na televiziju i film i tamo ostala kroz impresivna četiri desetljeća karijere. Zapaženu je ulogu ostvarila 1979. godine u vestern-drami „Heartland“ u kojoj je također tumačila spremačicu i vlasnicu Mystic Pizze britkog jezika. Manje uloge imala je i u filmovima „Edward Škaroruki“, „Erin Brockovich“ i „Pravoj romansi“, dok je na malim ekranima uloge ostvarila u serijama 'Buffy - ubojica vampira', 'Teen Angel', 'Matlock' i 'Prijatelji'.

Svoju prvu nominaciju za nagradu Emmy je dobila 1992. godine za najbolju sporednu glumicu u dramskoj seriji za ulogu Susan Bloom u šestoj sezoni serije „Zakon u Los Angelesu“. Najveću popularnost donijela joj je humoristična serija 'Dva i pol muškarca' u kojoj je glumila u svih 12 sezona. Za ulogu je dobila i dvije nominacije za Emmy u kategoriji najbolje sporedne glumice u humorističnoj seriji.