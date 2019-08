Odvjetnik angažiran, kreće nova borba za nasljedstvo Šabana Šaulića

Izvanbračni sin preminulog pjevača narodne glazbe Šabana Šaulića, Robert, angažirao je odvjetnika i odlučio podnjeti zahtjev sudu kako bi u ostavinskoj raspravi pokojnika sudjelovao ravnopravno, prenose srpski mediji.

Šabanovi nasljednici ovu temu ne žele komentirati, no njegov bratić, Hasan Dudić odlučio se oglasiti o ovoj temi.

- Roberta volim, on je sin mog pokojnog brata, ali nema moju podršku u tome što radi. Pouzdano znam da ovo nije njegova ideja, nego ga je njegova sestra po majci nagovorila da traži nasljedstvo. Nije mi jasno zašto je pristao na to, a pričao je da ništa neće tražiti. Što će dobiti od ovoga? Ne samo da ga neću podržati nego ću zaštiti moju djecu Sanelu, Ildu i Mihajla. Neću dozvoliti da im ti ljudi, mislim na Robertovu sestru i obitelj, otmu ono što im pripada - kazao je Dudić koji je dodao da Robert ne živi u kući koju mu je sagradio Šaban, već tamo živi sestra koja, kako on tvrdi, želi doći do novca.

Šaulić je Roberta dobio kada je imao 18 godina te je za njega plaćao alimentaciju dok nije postao punoljetan. Srpski mediji su pisali kako Robert živi u neimaštini.