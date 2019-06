Nakon afere 'tajni računi' konačno progovorila i Šabanova kćer, evo što je rekla!

Kći Šabana Šaulića, srpska pjevačica Ilda Šaulić prvi put je nakon očeve smrti stala na pozornicu i zapjevala.

Lice joj je krasio široki osmijeh pa je za Pink rekla da se ne može hvaliti nekim posebnim razlogom već da su svi u obitelji zdravi i da dijete raste kako treba, pa je sretna. Prokomentirala je i svoj nastup:

- Zadovoljna sam. Svaki početak, mislim, nije to početak, ali početak poslije nekih velikih stvari u životu je uvijek težak, ali drago mi je da je to baš bilo u Beogradu. Došli su moji prijatelji i kolege kako bi me podržali, bilo je ljudi, lijepo i veselo. Glazba je moj život i bila je život mog oca i mislim da ja trebam nastaviti dalje raditi ono što znam - rekla je Ilda i potvrdila da je počela pjevati i očeve pjesme.

Foto: Instagram

Rekla je da će ih češće pjevati i da je to bila isključivo njezina želja.

Dotakla se i ostatka obitelji Šaulić, Šabanove udovice Goce, kćeri Sanele i sina Mihajla te rekla: 'Dobro su. Što da vam kažem? Život ide dalje i mi moramo isto dalje', kratko je rekla.

