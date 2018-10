Ove slavne osobe tvrde da su imale iskustva s duhovima

Oni su slavni i kad kažu da su imali iskustva s duhovima ne možete im proturječiti.

Tako je 2014. snimajući „Chatty Man“ glumica Kate Hudson otkrila kako su ona i njezina majka Goldie Hawn „vidjele mrtve ljude“. – Nije da smo ih baš vidjele, ali smo ih osjećale - rekla je Kate i dodala kako je jednom vidjela "duh žene bez lica“ i usput dala savjet ako se slučajno susretnete s duhom.

– Kad vidite nekog tj. nekakvu energiju trebate joj se obratiti i reći koja je godina i da ne pripada ovdje, savjetuje Hudson. Jessica Alba je imala zastrašujuće iskustvo s nepoznatom silom kao mala.

- Nisam imala pojma o čemu je riječ. Osjećala sam strahovit pritisak i nisam mogla ustati, nisam mogla vrištati, nisam mogla govoriti, bila sam paralizirana, ispričala je Alba za Sydney Morning Herald.

- Neka sila me pritiskala i kad sam se konačno uspjela oduprijeti vrišteći sam otrčala roditeljima i više nisam puno boravila u toj kući. Sigurno je nešto bilo u toj staroj kući mojih roditelja – ne znam što. Ali u međuvremenu oni su je posvetili i palili kadulju u njoj kako bi istjerali što god da je već bilo unutra - rekla je Jessica Alba.

Inače skeptik, glumica Laura Linney počela je vjerovati u natprirodno kad je susrela jednog od slavnih duhova Brodway’s Belasco Theatera.

– Definitivno je ukleto. Čula sam prije priče o duhovima u spomenutom kazalištu. Na misteriozan način je nastradala djevojka iz zbora. Legenda kaže da duhovi uvijek izađu kad je generalna proba. Zaboravila sam na te priče i radila sam predstavu s Jane Alexander. U jednom trenutku sam se okrenula prema Jane i istovremeno pogledala prema loži, tamo je stajala žena u plavoj haljini plave kose. Pozdravila sam je, no dok se Jane okrenula da vidi kome se to javljam, žena je nestala. Kad sam to počela pričati čovjeku koji godinama radi u kazalištu “Belasco” odmah je rekao:- Plava kosa, plava haljina? - prisjetila se Laura.

Bivši supermodel Claudia Schiffer otkrila je kako je njezina obitelj dijelila kuću sa stanarima “s one strane”.

– Imali smo medija koji je obišao naše mjesto stanovanja i objasnio nam da su naši duhovi dobri i da se nitko ne treba bojati. Duhovi su bili dobrodošli, nekad se čulo pucketanje i dešavale su se čudne stvari, ali bezazlene, poput glazbe koja je nenadano počela svirati - kazala je bivša manekenka.

Na gostovaju kod Davida Lettermana 2014. glumica Emma Stone je otkrila kako je u vezi s pokojnim djedom.

– Imamo dugu obiteljsku povijest. On se javlja i ostavlja kovanice. To je definitivno on, kaže glumica, iako djeda nije nikad upoznala. Tijekom intervjua za Elle UK, pjevačica Miley Cyrus je opisala svoje zastrašujuće iskustvo s iznajmljenim stanom u Londonu.

- Bilo je strašno. Imala sam noćne more, a jedne noći me probudio vrisak moje mlađe sestre. Potrčala sam do kupaonice gdje se nalazila i gdje joj se voda u tušu sama od sebe okrenula na vruće. Bila je potpuno crvena i opečena. Jednom prije tog događaja učinilo mi se da vidim malog dječaka koji sjedi na lavabou i promatra me kako se tuširam. Bila sam izbezumljena. Cyrus je dodala kako su u tom stanu i njezina mama, teta i zaručnik imali “luda iskustva” te su zajednički odlučili pronaći drugo mjesto za stanovanje dok borave u Europi - priča Miley.

Zvijezda “Slatkih malih lažljivica” Lucy Hale otkrila je “Hollywood Teen’Zineu kako također ima duha u kući objašnjavajući kako joj se aparat za kavu pali sam od sebe u jedan ujutro.

- Vrata se zatvaraju, ne udaraju, ali se zatvore sama od sebe. I senzori pokreta svijetle iako se nitko ne nalazi u tom dijelu kuće. Pas tad počne lajati. Nisam uplašena, ali sam izbezumljena - priča mlada glumica.

