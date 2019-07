Odabrani sudionici 13. izdanja programa Talents Sarajevo

Ovogodišnji program Talents Sarajevo će tijekom 25. Sarajevo Film Festivala ugostiti 64 mladih i perspektivnih redatelja, producenata, scenarista, glumaca, snimatelja, montažera i filmskih kritičara iz Jugoistočne Europe i Južnog Kavkaza.

Sudionici Talents Sarajevo dolaze iz 15 od 19 država obuhvaćenih programom: Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Gruzije, Grčke, Mađarske, Moldavije, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske. Ove godine skoro trećina učesnika dolazi iz Turske (11) i Grčke (9) - ovaj trend, primjetan na programu Talents Sarajevo i prethodnih godina, odražava intenzivirani razvoj kinematografija tih zemalja.

I trinaesto izdanje Talents Sarajevo sudionicima će ponuditi bogat program master satova, predavanja, diskusija, praktičnih radionica i filmskih projekcija koje će biti organizirane tijekom održavanja 25. Sarajevo Film Festivala. Programski moduli za filmske radnike različitih profesionalnih profila, sudjelovanje cijenjenih međunarodnih filmskih stručnjaka, kao i laboratoriji za razvoj projekata (Pack&Pitch i Script Station) temelje se na specifičnom mentorstvu i podršci talentima iz regije koji tek traže svoju punu afirmaciju.

Pokrenut 2006. godine u suradnji s Međunarodnim filmskim festivalom u Berlinu i programom Berlinale Talents, Talents Sarajevo se razvio u glavno regionalno stjecište za upoznavanje i umrežavanje perspektivnih filmskih radnika. Program je član međunarodne mreže Talents International, koja obuhvaća istoimene i srodne inicijative u Tokiju, Bejrutu, Guadalajari, Durbanu, Buenos Airesu i Rio de Janeiru.

Osim što okuplja mlade filmaše i pruža im priliku za profesionalno usavršavanje, ova ih platforma upoznaje s radom etabliranih filmskih stručnjaka, informira o suvremenim tokovima u filmskoj industriji i umjetnosti, te ih predstavlja regionalnoj i međunarodnoj filmskoj zajednici.

Sudionici programa Talents Sarajevo 2019:

GLUMCI:

1. Akbari Tourialay, RUMUNIJA

2. Baran Can Eraslan, TURSKA

3. Efthalia Papacosta, GRČKA

4. Haris Salihovic, BOSNA I HERCEGOVINA

5. Ilija Volcheski, SJEVERNA MAKEDONIJA

6. Marina Popovic, BOSNA I HERCEGOVINA

7. Marko Braić, HRVATSKA

8. Mia Skrbinac, SLOVENIJA

9. Sara Luna Zoric, BOSNA I HERCEGOVINA

10. Stefan Vujisic, SJEVERNA MAKEDONIJA

11. Tara Thaller, HRVATSKA

12. Tugce Altug, TURSKA

REDATELJI:

1. Ana Jakimska, SJEVERNA MAKEDONIJA

2. Deniz Telek, TURSKA

3. Hanna Besirevic, BOSNA I HERCEGOVINA

4. Hristo Simeonov, BUGARSKA

5. István Kovács, MAĐARASKA

6. Lida Vartzioti, GRČKA

7. Masa Sarovic, SRBIJA

8. Metehan Şereflioğlu, TURSKA

9. Mihai Ghita, RUMUNJSKA

10. Ömer Deniz, TURSKA

11. Romina Ruda, ALBANIJA

12. Sara Jurinčić, HRVATSKA

13. Urska Djukić SLOVENIJA

14. Vladimir Petev, BUGARSKA

15. Yorgos Angelopoulos, GRČKA

SCENARISTI:

1. Dora Šustić, HRVATSKA

2. Evangelia Tsalta, GRČKA

3. Lyubomir Tsvetkov, BUGARSKA

4. Michael Onder, TURSKA

5. Sotiris Petridis, GRČKA

6. Zsofia Lanyi, MAĐRASKA

PRODUCENTI:

Aycan Aluçlu, TURSKA

Tamara Babun, HRVATSKA

Tina Tisljar, HRVATSKA

Vladimer Chikhradze, GRUZIJA

Zeki Peynirci, TURSKA

SNIMATELJI:

Barış Aygen, TURSKA

Botond Nagy, MAĐARSKA

Fabris Šulin, SLOVENIJA

Fili Olsefski, GRČKA

Ioana Turcan, RUMUNJSKA

MONTAŽERI:

Ana Zugic, SRBIJA

Christos Giannakopoulos, GRČKA

Lukas Miheljak, SLOVENIJA

FILMSKI KRITIČARI:

Milica Joksimović, SRBIJA

Sezen Sayinalp, TURSKA

Jovana Gjorgjiovska, SJEVERNA MAKEDONIJA

Boto Călin-Florian, RUMUNJSKA

Alexander Gabelia, GRUZIJA

PACK&PITCH:

Adam Felszeghy (Producent), MAĐARSKA / Pelikan Blue (Kék Pelikan)

Ivan Koroman (Reditelj), BOSNA I HERCEGOVINA / The Possessed (Crni dusi)

Kiril Karakash (Reditelj), SJEVERNA MAKEDONIJA / The Constitution of the new era: Man balancer of the aerial and aquatic world (Устав на новата ера: Човек балансер на воздушниот и водениот свет)

Nesligul Satir (Producent), TURSKA / The Path of Time (Zamanın İzi)

Sergiu Cumatrenco (Producent), MOLDAVIJA / SANTA BARBARA (SANTA BARBARA)

Stefka Mancheva (Rediteljica), BUGARSKA / Blind Spot (Сляпо петно)

Svetislav Podleshanov (Reditelj), SJEVERNA MAKEDONIJA / The Constitution of the new era: Man balancer of the aerial and aquatic world (Устав на новата ера: Човек балансер на воздушниот и водениот свет)

FILM STAGE STUDIO:

Aikaterini Andreadou (Scenarist), GRČKA

Andra Stoianovici-Hera (Rediteljica), RUMUNJSKA

Arif Ismayilov (Reditelj), AZERBAJDŽAN

Balint Erkel (Reditelj), MAĐARSKA

Nikola Polić (Reditelj), SRBIJA

Savvas Stavrou (Reditelj), CIPAR