Obožavateljica pokazala ozljede koje je zadobila na koncertu Guns N' Rosesa, pjevač joj je bacio mikrofon u lice

Za Rebeccu Howe odlazak na koncert najdražeg joj benda Guns N' Roses pretvorio se u noćnu moru umjesto u doživljaj koji će pamtiti cijeli život. Naime, Rebecca je zadobila ozljede lica i velike modrice ispod očiju nakon što je pjevač grupe Axl Rose na kraju koncerta bacio mikrofon u publiku i udario je Rebeccu ravno u lice.

- Na kraju koncerta svirali su Paradise City, bacio je mikrofon i pogodio me u nos. Odmah sam se pomislila kako mi je nos slomljen. Vidjela sam da baca mikrofon ali nisam vidjela da ide prema meni - ispričala je za medije Rebecca. Nakon što je objavljeno kako je mikrofonom pogodio obožavateljicu na društvenim se mrežama oglasio i Axl Rose i rekao je da više neće bacati svoj mikrofon u publiku na kraju koncerata.

#Exclusive: 10 News First speaks with the woman who was hit in the face by a microphone thrown by @gunsnroses frontman Axl Rose at this week's concert at @theadelaideoval.



Rebecca Howe described the blow like being "hit by a truck" and that she "could have lost an eye".