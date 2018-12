Obožavatelj iz Beograda Cetinskom uputio brutalan komentar, a on mu ubrzo i odgovorio

Stvarno ima divnih komentara na našem yt kanalu ali kad dobijete ovako iskreno mišljenje onda se osjećate privilegirano i obvezujuće. Brutalno iskreno. Svaka čast. Zbog ovakvih momenata se isplati sve što radim.

