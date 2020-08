Obitelj Rajka Dujmića ne želi počasne straže uz njegov odar

Gotovo dva tjedna nakon smrti članovi obitelji Rajka Dujmića, njegovi kolege, prijatelji i štovatelji oprostit će se od čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Posljednji ispraćaj legendarnog skladatelja i glazbenika bit će u ponedjeljak 17. kolovoza u 10 sati na zagrebačkom krematoriju. Detalje o posljednjem ispraćaju otkrila je shrvana obitelj koja se putem priopćenja obratila javnosti i zahvalila na porukama podrške i utjehe koje primaju proteklih dana.

Bolni trenuci

“Prije svega, zahvaljujemo svima na lijepim uspomenama na Rajka, na podršci u ovim teškim i bolnim trenucima, kao i svima koji su uputili izraze iskrene sućuti. Zahvalni smo na svim medijskim objavama koje svim generacijama otkrivaju Rajkov životni put. U tim pričama dolazi do krivih nenamjernih interpretacija, pa čak i nekih neistina. Unatoč tome, ponosni smo što se Rajko prepoznaje kao velikan glazbe i govornik ljubavi. Svako njegovo djelo nastalo je u ljubavi, tuzi ili boli koju otkriva njegovu dušu i srce, ali i njegovu ranjivost”, poručili su Dujmićevi i zamolili sve koji planiraju doći da poštuju njihove želje vezane uz Rajkov ispraćaj. – Želja obitelji je da pored lijesa ne budu počasne straže institucija i glazbenika koji se očekuju te velikog prisustva svih štovatelja njegovih djela. Za sve vas koje epidemiološke mjere ili neke druge okolnosti sprečavaju da prisustvujete posljednjem ispraćaju, znajte da osjećamo vaše poštovanje prema Rajku i nama. Obitelj zahvaljuje svim medijima na interesu za razgovor, ali moli za razumijevanje u ovim trenucima. Obitelj će biti dostupna nekoliko dana nakon posljednjeg ispraćaja vašeg i našeg Rajka. Datum komemoracije će biti naknadno objavljen – poručili su u priopćenju.

S obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju na ispraćaju će moći biti maksimalno 400 ljudi, a svi oni koji dođu na Mirogoj morat će se pridržavati i propisanih mjera HZJZ-a. – Vezano uz epidemiološke mjere za sve osobe koje će nazočiti posljednjem ispraćaju pokojnika na krematoriju, koje je propisao HZJZ, u Velikoj dvorani za ispraćaje podižu se staklene stijene te na taj način velika ispraćajna dvorana s atrijem, koji se nalazi na otvorenom, može istodobno primiti do 400 osoba. Podružnica Gradska groblja preporučuje, radi učinkovite zaštite od zaraze i sprečavanja širenja virusa, da se svi sudionici pridržavaju propisanih mjera nošenjem zaštitne maske u zatvorenom prostoru, korištenjem sredstava dezinfekcije za ruke, izbjegavanjem rukovanja, ljubljenja i drugih bliskih kontakata s drugim osobama te izražavanjem sućuti članovima obitelji naklonom s propisane udaljenosti – poručili su iz Podružnice Gradskih groblja Zagrebačkog holdinga.

Glazbenik će biti pokopan u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju, a zemljište za grob među zaslužnim građanima obitelji će ustupiti Grad Zagreb. Rajko će tako počivati pokraj Ede Murtića, Dražena Petrovića, Ene Begović i drugih istaknutih velikana. Na tom dijelu Mirogoja cijene iznose i do 160.000 kuna, a troškove izgradnje i sprovoda pokriva obitelj. No, u Rajkovu slučaju, svoj doprinos dat će i Društvo hrvatskih skladatelja ispred čijeg sjedišta danima vijori crna zastava. Od Dujmića će se, kažu, oprostiti i onako kako bi on to volio – uz glazbu. – Priredit ćemo jednu komemoraciju ili možda i koncert, još nemamo točnu definiciju toga, ali to će svakako biti u rujnu. Znači, kad se ljudi vrate s godišnjih odmora, s mora. Nema potrebe da žurimo i želimo samo da to bude dostojanstveno i primjereno Rajkovu značaju i veličini – izjavio je Antun Tomislav Šaban, tajnik Hrvatskog društva skladatelja.

Spašeni životi

Podsjetimo, Dujmić je preminuo od posljedica prometne nesreće koja se dogodila 29. srpnja kod Ravne Gore kada je izgubio nadzor nad automobilom marke VW Tiguan i sletio s ceste te završio na strmini provalije. Zbog teških ozljeda glave šest je dana bio u komi, a iako su se svi nadali da će se izvući iz ove teške situacije, Rajko je bitku za život nažalost izgubio tri dana prije svog 66. rođendana. Ipak, Rajko će nastaviti živjeti i dalje u svojim pjesmama, ali i zahvaljujući humanoj gesti njegovih najbližih koji su odlučili donirati njegove organe i tako već spasili nekoliko života.