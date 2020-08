Nakon što je priznao aferu, Boris Rogoznica se javio na Instagramu

Nakon što je prošli tjedan priznao kako se upustio u aferu s Alex Ognjenom, Boris Rogoznica neko je vrijeme utihnuo na društvenim mrežama, a sada je tišini došao kraj pa je odlučio objaviti selfie dok pozira u bijeloj potkošulji.

- Samo jako naprid - napisao je zadarski pjevač kojem je pristiglo mnogo komentara podrške nakon što je priznao aferu.

"Samo naprijed, vrijeme liječi sve...svi smo mi nešto zgriješili u životu, svi smo ponekad slabi", "Svi griješe i u životu treba ići naprijed. Nema smisla se sramiti i zatvarati u kuću sad, što je bilo bilo je", "Žalosno je sve što se događa", "Tako je.. Glavu gore i naprijed", neki su od komentara, a da mu nije bilo lako istupiti sa svime u javnost, 33-godišnjak je za Story otkrio kako se osjeća oko cijele situacije.

– Moje povjerenje i prijateljstvo iskorišteni su i zloupotrijebljeni na najgori mogući način. Žao mi je što sam u trenutku osobne slabosti popustio ''muškim hormonima'' i napravio veliku pogrešku koja će me pratiti cijeli život. Najviše mi je žao što sam time povrijedio svoju obitelj i prijatelje, moje najmilije. Nadam se da će smoći snage oprostiti mi jednog dana – rekao je Rogoznica, nakon što je u medije dospjela njegova intimna prepiska s 36-godišnjom Alex Ognjenom.

Zagrebačka glazbenica Alex Ognjena tvrdi kako je od 2016. do 2019. godine imala aferu s Rogoznicom. – Na jednom predavanju prije otprilike tri, četiri godine upoznala sam i Borisa Rogoznicu. Nisam isprva znala tko je on jer tada još nije imao toliko gaža koliko ih ima danas. Odmah me pitao i za broj pa smo se počeli dopisivati. I brzo je zaiskrilo među nama – kazala je Alex Ognjena i dodala kako su se u to vrijeme često počeli nalaziti na raznim događajima.

– Nedugo nakon što smo se upoznali, počeli smo se i nalaziti. Nije nam baš bilo lako dogovarati zajedničke susrete, ali znali smo se uskladiti i naći kod njega u stanu. On je tada još živio s tadašnjom suprugom, no isprva je to od mene skrivao. Slučajno sam na jednom od naših druženja u njegovu mobitelu vidjela fotografije neke žene i pitala ga tko je ona. Tada mi je priznao da je oženjen –dodala je Alex Ognjena, koja se s Rogoznicom dopisivala svakodnevno pune tri godine. Navodno joj je kazao kako ima problema u braku, a onda i da je to izgladio. Našlo se tu i eksplicitnih poruka, ali i golih fotografija i snimki.