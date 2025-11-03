Novi singl i spot o ljubavi jačoj od pogleda

U novom spotu za pjesmu “Pričekaj”, Babich i Ivana Kindl donose snažnu priču o ljubavi koja ne poznaje granice i ne ovisi o pogledu. Glavne uloge tumače Marko Baković i Dajana Biondić, oboje slijepi, ali iznimno aktivni i angažirani članovi zajednice. Marko je glazbeni novinar i bubnjar, a Dajana radi kao medicinska maserka i aktivna je u kazalištu. Njihova interpretacija unosi posebnu autentičnost i dubinu u priču – kroz dodir, geste i emocije prenose povezanost koja nadilazi vizualno. Svaki kadar odiše toplinom, povjerenjem i jednostavnom istinom da se srcem vidi više nego očima.

Spot je jedinstven po svojoj tematici i pristupu – rijetko viđen u domaćoj glazbenoj produkciji – te na dirljiv i nenametljiv način slavi različitost, ljubav i ljudsku bliskost. Spot je režirao, snimio i montirao Dinko Čvorić Doringo. Za drugu kameru i rasvjetu se pobrinuo Igor Bogdanović. Pjesma je objavljena u izdanju Croatije Records.