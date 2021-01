Nova hit-serija na National Geographicu - Mariana van Zeller U raljama crnog tržišta

U svakoj epizodi, istražuje različito crno tržiste, od trgovine narkoticima, vatrenim oružjem do trgovine dijelovima tigrova. Upoznaje glavne igrače, geopolitičku pozadinu i kontekst koji doprinose svjetskoj sivoj ekonomiji u vrijednosti više trilijuna dolara.U prvoj epizodi, koja će premijerno biti prikazana danas, 14. siječnja u 22:00h na National Geographic-u, Mariana će se uhvatiti se u koštac sa crnim tržištem tigrova i dijelova tigrova, toliko tajnovitim i opasnim da je samo nekoliko njih pokušalo otkriti ružne detalje ove trgovine.

Foto: National Geographic

U drugoj epizodi, koja će se emitirati 21. siječnja u 22:00h. Mariana će razotkriti jednu od najzloglasnijih krijumčarskih ruta, od zabačene peruanske džungle do kolumbijske karipske obale, sve do ulica Miamija. Kako bi otkrila beskrupulozne krivotvoritelje novca, ova nagrađivana novinarka prošla je od ulica punih nasilja u Montego Bayju do otmjenih predgrađa Tel Aviva. Što je sve morala učiniti u potrazi za najvećim svjetskim prevarantima možete pogledati 28. siječnja u 22:00h na National Geographicu.

Foto: National Geographic