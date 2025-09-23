Norveška princeza teško je bolesna, otkazala sve dužnosti: Otkrila je detalje

Norveška prijestolonasljednica Mette-Marit (52) objavila je da će uzeti mjesec dana odmora od svojih kraljevskih obveza. Tijekom subotnjeg javnog nastupa, princeza je potvrdila svoju odluku o prvom dugoročnijem prekidu kraljevskih aktivnosti, što je uslijedilo nakon što je norveška kraljevska palača službeno priopćila da će se povući iz javnog života na mjesec dana kako bi se posvetila liječenju kronične bolesti.

Službeno priopćenje palače objavljeno u petak glasilo je: "Prijestolonasljednica Mette-Marit provest će mjesec dana na rehabilitaciji u Norveškoj od početka listopada zbog plućne bolesti. Prijestolonasljednica stoga neće obavljati službene zadatke u listopadu, ali planirane su neke iznimke, poput večere za predstavnike Stortinga u Kraljevskoj palači 23. listopada. Prijestolonasljednica bi trebala nastaviti svoj službeni rad u studenom" Na subotnjoj manifestaciji u Norveškom narodnom muzeju, Mette-Marit je otvoreno priznala da je ovaj korak trebala poduzeti ranije.

"Trebala sam to učiniti davno, ali sada je vrijeme. Zato ću to učiniti jer mi treba malo više pomoći da se nosim sa svakodnevnim životom s plućnom fibrozom", izjavila je princeza. Ova kronična i progresivna bolest pluća obilježena je nastankom ožiljnog tkiva i zadebljanjem plućnih struktura, što sprječava normalnu funkciju pluća i otežava razmjenu kisika. "Susrest ću se s drugim ljudima koji pate od iste bolesti kao i ja. Učit ću o boljoj kontroli nad time kako da se nosim sa svakodnevnim životom s ovom kroničnom bolešću", pojasnila je princeza. Od postavljanja dijagnoze 2018. godine, Mette-Marit je bila prisiljena smanjiti opseg svojih javnih obveza. Kraljevska palača je u ožujku ove godine potvrdila da se princezino zdravstveno stanje pogoršalo.