Nives Celzijus vježbala na balkonu u vrućim hlačicama i topu, pratitelji: 'Dobro ti ide'

Influencerica, pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (41) posljednjih je tjedana svoje pratitelje na društvenim mrežama oduševljavala svojim vrućim fotografijama. Naime, Nives je dijelila fotografije na kojima je pozirala u kupaćem kostimu te isticala svoje bujne atribute i pokazivala kako uživa diljem Lijepe Naše. Celzijus se tako svojim pratiteljima javila s Plitvica gdje se okupala u rijeci Korani. Nives se skinula u minijaturni smeđi bikini i rashladila u rijeci Korani, a pritom je zavodljivo pozirala.

- Majka priroda - napisala je u opisu fotki kojima je raspametila pratitelje. "Najzgodnija žena Hrvatske", "Rasna ljepotica", "To je to, nema dalje", "Sve se vidi", neki su od brojnih komentara ispod fotografija koje su unutar jednog dana skupile i preko 17 tisuća lajkova.No, bilo je i onih koji su istaknuli Nivesine nesavršenosti.

- Utješi me kad vidim koliko celulita imaš. Nisam jedina - napisala je jedna osoba, a Celzijus joj je odgovorila:

- Drago mi je. Tu smo da se tješimo, a uostalom celulit je samo dokaz da hedonistički uživamo u životu.

Osim toga u komentarima se povela rasprava i o mjestu gdje se Nives okupala. Naime, Celzijus je u opisu istaknula da se nalazi u jednom kamping resortu koji inače često posjećuje. Zbog imena resorta, mnogi su došli do zaključka da je Nives u Nacionalnom parku Plitvička jezera gdje nije dozvoljeno kupanje posjetiteljima, a to su joj i poručili u komentarima. Nakon toga, Nives se javila s mora gdje je pozirala na plaži. Na novoj fotografiji pozirala je pored SUP daske i napisala:

- Gledajte nebo. Na nebu su se složili bijeli oblaci poput loptica pamuka, ali taj prizor nije toliko zainteresirao njezine pratitelje i fokusirali su se na Nives i udijelili joj komplimente.

No i Nivesin godišnji odmor je došao kraju te se morala vratiti u Zagreb, a na Instagramu je otkrila što radi u gradu u koji se mnogi ne žele vratiti dok traje ljeto. Nives je pokazala kako se sunča na svojoj terasi u toplesu. Video je objavila na svom Instagram Storyju.

- Ako se pitate što ima u Zagrebu - napisala je Nives koja je ležala na ležaljci dok je na sebi imala samo ljubičaste tangice.

Ovaj ponedjeljka je i za Celzijus označio povratak obavezama, a otkrila je i na koji način se primila rješavanja obaveza. Nives je sa svojim pratiteljima podijelila video u kojem je pokazala kako vježba te usput odgovara na mailove. Influencerica u videu vrti hula hoop te istovremeno odgovara na mailove na mobitelu.

- Nakon godišnjeg, dočekali me svi silni e-mailovi kojima sam uspješno odolijevala. Kakav je vaš ponedjeljak? - napisala je ispod videa na kojemu je pokazala sve svoje vještine. Nives je hula hoop vrtjela na terasi odjevena u vruće hlačice i bež top te u cipelama na petu.

Fanovi nisu odoljeli prilici te su hvalili talentiranu Nives. 'Stvarno si opasna', 'Dobro ti ide', 'Bravo, svaka čast', samo su neki od komentara ispod objave.

Dodajmo da je Nives i ranije s pratiteljima dijela svoje fotografije s terase te pokazivala kako vježba.

