Nives Celzijus čestitala rođendan Ivani Mišerić, fotografija obožavateljima rasplamsala maštu: 'Jel se to ljubite?'

Radijska voditeljica Ivana Mišerić ovih je dana proslavila 36. rođendan, a osim s ekipom s radija slavila je i s prijateljima. Jučer je proslavu održala u jednom zagrebačkom restoranu, a jedna od uzvanica bila je i Nives Celzijus (39) koja se na svom Instagramu pohvalila fotografijama sa slavlja. Ivana i Nives pozirale su vrlo prisnom izdanju pa ni ne čudi što je fotografija odmah izazvala pozornost mnogobrojnih pratitelja.

- 50 nijansi čiste ljubavi - napisala je Nives u opisu fotografija ispod koje su odmah uslijedili komentari.

"Jel se to ljubite?", upitala ih je jedna od pratiteljica dok drugi nisu krili oduševljenje. "Uff uff 🔥", "Cure, mrak ste", Waoo waoo waooo predivneee❤️🔥", nizali su se komplimenti.

Inače, Nives i Ivana zbližile su se tijekom snimanja popularnog showa Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" 2017. godine. Isto ljeto ljetovale su na otoku Olibu u zadarskom arhipelagu u društvu voditelja Dalibora Petka.

Podsjetimo, Ivana se ranije pohvalila i poklonom koji je dobila za rođendan od svojih radijskih kolega.

"Tradicionalna rođendanska s mojim umjetnicima.

Postala sam kolekcionarka umjetnina. I danas mi je rođendan! Pa sretno mi bilo… Vele svi - ovo je tvoja godina - 36 je tvoj broj. Ok. Bring it on", napisala je Ivana, a nije krila ni koliko joj se poklon svidio.

"Ovo je mrak i tama! To sam si poželjela za poklon i eto mi Fride Buce Mišerić u okviru. S mikrofonom, ne može realnije. Vrh poklon", priznala je voditeljica.

