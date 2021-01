'a bila je predivna'

Nitko je ne prepoznaje! Holivudska glumica novim izgledom zabrinula fanove: 'Ne izgleda normalno'

No, takav izgled potaknuo je priče o plastičnim operacijama jer je mnogi na prvu nisu uopće prepoznali. Demine jagodice na licu izgledaju potpuno drugačije nego inače, iako je moguće da je to rezultat samo loše šminke, mnogi u to ne vjeruju.