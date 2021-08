Nina Morić uživa na Rabu, pozirala u badiću pa istaknula duge noge i brojne tetovaže

Bivša manekenka Nina Morić (45) već godinama živi u Italiji, ali nerijetko se vrati u domovinu na odmor. Tako je bilo i ovo ljeto kada je došla na Rab s kojeg objavljuje fotografije s plaža gdje se vidi koliko uživa na ljetovanju. Na svojem Instagram profilu objavila je fotografije na kojima pozira u bikiniju koji je istaknuo njezinu figuru, ali i tetovaže na leđima.

"Objavila sam dvije fotografije s mora! Želim vam svima ugodan dan", napisala je Nina u opisu objavljenih fotografija koje su do sada skupile više od 16.000 lajkova.

Foto: instagram Foto: instagram

Pratitelji su ostali očarani linijom bivše manekenke.

"Uvijek si lijepa", "Božica", "Predivna si", "Sviđa mi se kako izgledaš", pisali su joj pratitelji u komentarima i pohvalili je na račun izgleda.

Podsjetimo, Ninu je šira javnost upoznala ju je 1995. kada se pojavila u spotu "Tvoje tijelo" Tonyja Cetinskog i odmah nakon toga počela je graditi manekensku karijeru u Milanu, a u svijet manekenstva ušla vrlo mlada. 1996. godine sudjelovala je na natjecanju "Elite Look of the Year" gdje je osvojila drugo mjesto, a1998. godine na istom je natjecanju osvojila prvo mjesto, pa smo Ninu uskoro gledali na modnim pistama na kojima je nosila revije Valentina, Cavallija, Versacea i mnogih drugih. Nina se tada preselila u Italiju, a uskoro ju je angažirao i Ricky Martin za svoj spot za pjesmu "Livin La Vida Loca" koji je prštao senzualnim scenama u kojima je Nina bila u prvom planu.

Ubrzo su joj stigle i ponude za brojne voditeljske angažmane na televiziji, Iza nje su dva braka. Jedan s talijanskim fotografom Fabrizijem Coronom s kojom ima sina Carlosa. Corona je proveo dvije i po godine u zatvoru jer je iznuđivao novac od od nogometaša Juventusa, Davida Trezegueta. Sljedeći brak joj je bio s poduzetnikom Massimilianom Dossijem s kojim je u braku izdržala dva mjeseca, a prije tajanstvenog brokera Morić je ljubila 12 godina mlađeg Luigija Maria Favolosa.

VIDEO>>Severina i Igor Kojić se sporazumno rastali