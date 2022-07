Nina Martina Korbar iz 'Života na vagi' objavila fotku u badiću: 'Jesam li zgodna? Jesam'

Nina Martina Korbar, bivša natjecateljica showova 'Život na vagi' i 'Supertalent' trenutačno je na odmoru. Da uživa na moru dokazala je fotografijom koju je objavila na Instagramu. Nina je na fotki u crnom dvodijelnom badiću, a u statusu ispod objave napisala je kako se točno osjeća.

"Beach motion. Danas šećem uzduž plaže u badiću, osjećam se zgodno i mislim si, je li ovo moguće? Da, je! Napokon. Možda sam si malo i prezgodna, al’ ajde… To nadoknađujem za sve one godine kad sam se skrivala. Ako netko misli da je lako, nije, fakat je teško i ne dolazi preko noći… To su godine u pitanju, ali treba biti ustrajan. Jesam li savršena? Nisam. Jesam li u potpunosti zadovoljna? Nisam. Jesam li 100 posto karakter? Nisam. Jesam li ustrajna svaki dan? Nisam. Jesam li uvijek samopouzdana? Nisam. Jesam li bolja nego prije? Jesam. Jesam li sretnija? Jesam. Jesam li zgodna? Jesam. Jesam li sama sebi najveća podrška? Jesam. Jesam li promijenila sebe na bolje i radim na sebi svaki dan? Da! Boli li me briga za apsolutno svaku osobu koja ima nešto negativno reći za mene? Da! Volim i prihvaćam sebe i radim na tome da sam svaki dan bolja nego li sam bila jučer" stoji u objavi.

Podsjetimo, tri godine nakon što je pred milijunima gledatelja objavila rat suvišnim kilogramima u RTL-ovom showu 'Život na vagi' Nina Martina Korbar nastavila je slijediti svoje snove.

- Nisam u životu razmišljala da ću biti drugima uzor i primjer na ovakav način, ali sam sretna da jesam. Mislim da svaka osoba koja napravi nešto dobro u svom životu može biti pozitivan primjer i uzor i to je jedna od dobrih stvari koje nude društvene mreže. Možeš podijeliti svoj uspjeh s drugima te motivirati i inspirirati druge i onda se ta pozitivna energija vrti u krug jer kad te nepoznata osoba pohvali i uputi ti lijepu riječ to je stvarno lijep osjećaj, a još je ljepši kad vidiš da zajedno sa tim istim ljudima ideš naprijed i mijenjaš svoj život na bolje, konstantno napreduješ - kaže Nina koja od početka svoje borbe uspjela je skinuti više od 60 kilograma zahvaljujući marljivom i predanom radu na sebi.

Trenutno vježba 4-5 puta tjedno u teretani koju je prije godinu dana otvorila s Marijem Mandićem s kojim se zbližila upravo u RTL-ovom showu.

