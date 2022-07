Vraća se Britney Spears! Pop zvijezda za svoj je veliki povratak odabrala duet s ovim poznatim glazbenikom

Obožavatelji glazbenice Britney Spears (40) imaju razloga za sreću. Naime, pop zvijezda vraća se na scenu, a za ovaj dugoočekivani trenutak odabrala je duet s Eltonom Johnom (75). Glazbenici su u velikoj tajnosti radili na novoj pjesmi, a radi se o remixu pjesme 'Tiny Dancer', otkrio je ekskluzivno portal Page Six. Britney se prošlog tjedna sastala s Johnom u studiju na Beverly Hillsu, a njihova suradnja trebala bi svjetlo dana ugledati idućeg mjeseca. Detalje suradnje za ovaj portal otkrio je djelatnik izdavačke kuće Universal Music koja će izdati duet. On je otkrio čija je to ideja bila te kakve su prve reakcije.

- To je bila Eltonova ideja, a Britney se jako svidjela i odmah se složila. Snimili su remix pjesme kao duet i zvuči nevjerojatno - kazao je. Otkrio je i da se radilo o jako tajnom snimanju, a na pjesmi je radio Andrew Watt. Poznati producent, koji studio posjeduje u podrumu svoje kuće, radio je i na albumima Justina Biebera, Miley Cyrus, Pearl Jama i drugih te je dobitnik nagrade Grammy 2021. godine za producenta godine.

- Pjesmu su već poslušali ljudi iz izdavačke kuće i svi su oduševljeni. Jako je dobra. Govore da će ta pjesma obilježiti ljeto - kazao je zaposlenik ove izdavačke kuće. Dodao je da se Britney i službeno vratila na posao te da se osjeća jako uzbuđeno oko toga, no njezini suradnici kao ni predstavnici izdavačke kuće nisu željeli komentirati ove navode.

Inače, veliki hit 'Tiny Dancer' našao se prvi put na Eltonovom albumu 'Madman Across the Water', a napisali su ga i Elton i Bernie Taupin. Pjesma je bila rangirana kao 47. na Rolling Stoneovoj ljestvici 500 najboljih pjesama svih vremena objavljenoj prošle godine.

Podsjetimo, Britney je svojim obožavateljima davala signale da će se vratiti na scenu. Jedan od njih je i onaj koji je pop zvijezda objavila na svojem Instagramu, a radi se o videu u kojem je otpjevala svoj legendarni hit iz 1998. godine 'Baby One More Time'. Uz ovu objavu istaknula je da jako dugo nije pjevala, možda čak i predugo. Objasnila je i da ima veliku želju izdati novu verziju ove pjesme koja se nalazi na njezinom albumu prvijencu koji je dosegnuo dijamantnu nakladu, a da to nije mogla učiniti zbog skrbništva pod kojim je bila godinama i iz čijih se ralja izvukla nakon 13 godina.

Dodajmo da je ovo prvi službeni Britneyjin singl nakon šest godina. Naime, Spears je zadnju pjesmu objavila 2016. godine, a radi se o singlu 'Slumber Party' koji se našao i na njezinu albumu 'Glory'.

