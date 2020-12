Nina Badrić u pripijenoj suknji pokazala liniju: 'Prepolovila si se'

Pjevačica Nina Badrić gotovo svakodnevno obožavatelje časti svojim fotografijama, a ovog je puta, barem kako se čini, pokazala i novu liniju. Nina je naime pozirala u uskoj crnoj suknji i sivoj dolčeviti, a ova modna kombinacija dodatno je naglasila Nininu figuru.

- Smiji se toliko glasno da i tuga pobjegne pred silom tvog osmijeha!- poručila je Nina u opisu fotografije ispod koje su se zaredali komplimenti. "Sve si ljepša i ljepša", "Wow, nevjerojatno kako izgledaš", "Nina, prepolovila si se", "Savršeno", samo su neki od komentara. Među komplimentima našao se i jedan posebno zanimljiv koji je za oko zapeo čak i Nini.

"Kaže moja osmogodišnjakinja: 'Mama, jel to Nina Badrić?', ja kažem da, a ona će na to: "Kak je stara, a lijepa! Uopće se zapravo ne vidi da je stara, izgleda kao da ima 13 godina!'" napisala je jedna Nina pratiteljica, a pjevačica je na to uzvratila smajlićima koji plaču od smijeha.

Foto: Instagram