Beogradski glumac u potresnoj ispovijesti ispričao: Pogledam ga i kažem sebi: "Ubio sam čovjeka!"

Glumac Nikola Kalinić je voditelj emisije "Preživjeli" u kojoj mu u goste stižu poznate osobe i pričaju o svom životu i važnim životnim situacijama koje su im promijenile život. U nastavku koji se sad emitirao 50-godišnji beogradski glumac nije bio voditelj nego gost, a voditeljsku ulogu je preuzela njegova supruga Sandra. Oboje su iskreno i otvoreno pričali o teškoj prometnoj nesreći koju su doživjeli 2015. godine kada su s djecom išli na skijanje.

- Napravio sam jednu stvar kad su mnogi mogli poginuti. Tada sam shvatio koliko se u životu u sekundi može sve promijeniti, i koliko je dragocjeno da uživaš u svakom trenutku i svakoj sekundi - ispričao je glumac u uvodu emisije. Prisjetio se kako se nesreća dogodila dok je suprugu i djecu vozio na Kopaonik na skijanje i uvjeti na cesti nisu bili idealni.

- Snijeg se topio, a cesta je bila mokra. To je najgore za vozača. Približili smo se Brusu i naišli na kobni zavoj, inače se zove Dugi zavoj. Mještani su je zvali "Krivulja smrti". Nisam žurio, vozio sam normalno. Skrenuo sam, nagazio na gas misleći da izlazim iz zavoja. To je bilo dovoljno. Bili su to mađarski državljani u dva automobila. Prvi auto me uspijeva izbjeći, dok je drugi auto imao manje vještog vozača. Doslovno imamo direktan sudar s tim automobilom. Bio je to strašan trenutak. Naš auto je bio veliki, drugi je bio manji. Svi su ispali iz tog automobila - ispričao je Kalinić potresne trenutke, prenosi Blic i dodao je: Mislio sam da sam ubio čovjeka.

Rekao je kako je to bio strašan udarac i nije mogao u tom trenutku kontrolirati situaciju, kazao je kako je bio u svojevrsnom transu i kaže kako nakon ovog iskustva ne zamjera onima koji pobjegnu s mjesta nesreće jer teško je ostati pribran. Njegova supruga je rekla kako je morala ostati pribrana zbog djece i vidjela je da imaju hematome na glavi, a njezinom suprugu je bila ozlijeđena ruka, a Milan je opisao kako je izgledao trenutak kada je došao do automobila u koji je udario i kakav je prizor zatekao.

- Vozač je bio pognut nad volanom i ležao otvorenih očiju. Vidim mrtvog čovjeka. To je najgori trenutak u mom životu. Vidim čovjeka koji ne daje znakove života, mrtav je. Pogledam ga i kažem sebi: "Ubio sam čovjeka!" Osjećam da sam van sebe, okrenuo sam se prema autu, gledam tebe, Teu i Vuka. Kažem sebi: "Svima si uništio život! Ja sam svojoj djeci uništio život!" Pakao je, kraj, gotovo je. Više nema života. Okrenem se prema tom čovjeku, gledam te ljude... Počne mi se vrtjeti u glavi. To je šok u kojem ne znam što učiniti, kome pomoći. - ispričao je Kalinić i nastavio:

- Krajičkom oka vidim da mu mali prst radi kao i cijela šaka. Bio je samo nekoliko sekundi u stanju šoka, došao je sebi. Brzo vozim auto, trgam, lomim sve. Hitna pomoć i policija pojavili su se nevjerojatnom brzinom. Prisjetio se kako mu je liječnik rekao kako vozač u automobilu s kojim se sudario neće preživjeti put do Beograda jer je bio invalid koji je operirao srce i imao je samo jedan bubreg te je tijekom nesreće dobio unutarnje krvarenje. Sljedećih 20 dana za Milana su bili prava agonija sve dok iz bolnice nije stigla vijest kako je i vozač kojem je život bio ugrožen dobro te je preživio kao i svi ostali koji su bili u automobilu s njim. - Sve smo preživjeli, nastavljamo pozitivno - rekao je glumac na kraju.

