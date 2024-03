Voditeljica postala hit na društvenim mrežama nakon što je političara u emisiji nazvala se*onjom

Lapsus britanske voditeljice Sophy Ridge postao je viralan, nakon što je voditeljica Sky Newsa Člana britanskog parlamenta Leeja Andersona nazvala se*onjom dok su raspravljali o njegovim idejama za reformu Ujedinjenog Kraljevstva.

Naime, voditeljica je u razgovoru riječ "bricks" ("cigle"), zamijenila s riječi "pricks" ("se*onje").

- On je jedan od posljednjih se*onja u torijevskom takozvanom crvenom zidu koji se urušava - rekla je i blago se nasmijala kada je shvatila kako je izgovorila pogrešnu riječ.

Just Lee Anderson getting called a prick on Sky News last night x pic.twitter.com/0XWx6gjrIV — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) March 12, 2024

Naravno, video se odmah proširio društvenim mrežama, a mnogi su uvjereni kako je Ridge namjerno kazala pogrešnu riječ.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put kako je Ridge imala gaf u eteru. Naime, ona, ali i mnogi drugi voditelji, političara Jeremyja Hunta često su slučajno nazivali "piz*om" (na engleskom "cunt").

Inače, Ridge je 2017. godine postala voditeljica vlastite emisije, Sophy Ridge on Sunday. Iste godine je izdala svoju prvu knjigu "The Women Who Shaped Politic"s, publicističko djelo u kojem je raspravljala o doprinosu žena britanskoj politici. Također je počela pisati tjednu kolumnu u tabloidnim novinama Metro.

Godine 2022. pokrenula je "The Take sa Sophy Ridge, 30-minutnu emisiju za rasprave temeljenu na intervjuima koji su objavljeni u tom tjednom izdanju.

