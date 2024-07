Nije uspio pronaći 'onu pravu' u showu ni nakon njega, a evo što je sada otkrio o svom ljubavnom statusu

Farmera Jovana Karapandžu iz desete sezone realityja 'Ljubav je na selu' mnogi su zapamtili po vrućim scenama s Paulinom Tomičić, jednom od djevojaka koja se borila za njegovo srce. Jovan je u showu zaveo mnoge djevojke, ali se nije skrasio s niti jednom od njih.

Iako se nakon njegove sezone nekoliko puta nagađalo da je napokon zaljubljen, sreću u tom području nije pronašao.

"Bilo je tu svega i svačega. Trenutačno je komplicirano. Postoji netko, ali ne znam kako bih to definirao", kazao je za RTL.hr i nastavio: "Taman kada pomislim da je to to, nešto se izjalovi", dodao je i objasnio kako su mu kriteriji vrlo visoki, a i kada nekoga pronađe, uvijek se umiješa, tvrdi, viša sila.

"Pokaže se kako to ipak nije ona prava", rekao je. Otkrio je i kako je nedavno bio nadomak ženidbe, ali nažalost, nije uspjelo.

No, to ne znači da mu nije zabavno u životu. Naime, pojavio se, između ostalog i u 'Večeri za 5 na selu'. Nije uspio pobijediti iako je dobio je 31 bod, a jedan gost spočitao mu je da je bilo ozbiljnih propusta, te mu je dao samo ocjenu šest.

Jovan je, isto tako, prije nekoliko godina organizirao lažno vjenčanje s prijateljem i fotografom Danijelom Živkovićem jer nije znao kako se obraniti od obožavateljica koje su mu bez najave znale banuti ispred kuće.

- Nadao sam se kako će se objavom tih fotografija smanjiti interes žena, no to se nije baš dogodilo - ispričao je Jovan.

Dodao je kako će jednom kad su bude zbilja ženio njegovo vjenčanje biti potpuno u slavonskom stilu i slavit će se dva - tri dana. Kada se prijavio u RTL-ov show nije to učinio s nadom kako će upoznati ljubav svog života, ali nije vidio ni ništa loše u tome da pokuša.

